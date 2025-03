Hơn 26 triệu người được tiếp cận và đào tạo an toàn giao thông

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa tổng kết chương trình đào tạo an toàn giao thông (ATGT) trong năm tài chính 2025 (từ tháng 4.2024 - 4.2025). Theo đó, đã có hơn 26 triệu người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc được tiếp cận và đào tạo ATGT thông qua hàng loạt hoạt động, chương trình tổ chức trong trong năm tài chính 2025.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2024 - 2025

Cụ thể, HVN đã phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ GD-ĐT triển khai chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2024 - 2025", góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Từ khi phát động chương trình vào tháng 9.2024, đã có hơn 1.000 sự kiện được triển khai, hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được tặng cho học sinh lớp một thuộc hơn 14.000 điểm trường trên toàn quốc, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho gần 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh. Tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà HVN đã trao tặng cho học sinh lớp một nay đã lên đến gần 10,3 triệu chiếc.

Chương trình phát động nhân dân đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn với thông điệp “Mũ chuẩn an tâm - Hành trình rộng mở”

HVN cũng đã phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ GD-ĐT đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, giáo dục và đào tạo ATGT cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi mầm non là chương trình "Tôi yêu Việt Nam"; cấp tiểu học là chương trình "ATGT cho nụ cười trẻ thơ"; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là chương trình "ATGT cho nụ cười ngày mai".

Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THCS và THPT

Đồng thời, HVN còn tập huấn triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học mầm non; tổ chức hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông; tổ chức cuộc thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" dành cho giáo viên và học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, với gần 3.000 bài thi chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo.

Trong năm tài chính 2025, HVN cũng phối hợp với hệ thống Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc tổ chức đào tạo ATGT cho hơn 500.000 người và triển khai "lời khuyên an toàn" trước khi giao xe cho hơn 2 triệu khách hàng.

Các HEAD trên toàn quốc tổ chức sự kiện đào tạo ATGT cho người dân Ảnh: HVN

Tổ chức 8 khóa tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho hơn 200 cảnh sát giao thông; phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) hỗ trợ Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT TP.Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Công an TP.Hà Nội trong chương trình phát động nhân dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn với thông điệp "Mũ chuẩn an tâm - Hành trình rộng mở". Chương trình đã lan tỏa trên toàn quốc, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tham gia giao thông của cộng đồng.

Chương trình phát động nhân dân đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn với thông điệp “Mũ chuẩn an tâm - Hành trình rộng mở”

HVN cũng tiếp tục cùng Bộ Công an, Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia xây dựng các quy định về giấy phép lái xe, giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Dự kiến trong năm học 2025 - 2026, HVN sẽ phối hợp triển khai chương trình đào tạo mẫu về điều khiển xe gắn máy, xe điện cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho phụ huynh trên toàn quốc năm học 2024 - 2025

Theo HVN, thông qua các chương trình giáo dục ATGT, công ty này hy vọng mỗi người dân sẽ trở thành công dân văn minh, ý thức, có trách nhiệm trong tham gia giao thông. Đây cũng là những nỗ lực của HVN nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, cũng như hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu là giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030 và không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda vào năm 2050.