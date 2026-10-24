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    Hơn 26.200 du học sinh Việt ở lại Hàn Quốc quá hạn, chuyên gia nêu lý do

    Du Nhiên
    Du Nhiên
    Gần 90% du học sinh Việt diện học tiếng ở lại Hàn Quốc quá hạn visa, trong khi nhóm học chương trình cấp bằng là hơn 68%, theo thống kê từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

    Dữ liệu tính đến tháng 8 do tờ The Chosun Daily dẫn lại cho thấy, số người học quốc tế cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn visa chương trình cấp bằng (D-2) vừa chạm mức kỷ lục với 9.946 người. Trong đó, du học sinh Việt chiếm 68,4% - tương đương 6.804 người, theo sau là Uzbekistan (14,2%) và Mông Cổ (7,4%).

    Ở nhóm chương trình học tiếng (D-4-1, D-4-7), số du học sinh Việt ở lại quá hạn chạm mốc 19.413 người, tương đương 89,4%. Và nếu tính chung cả 2 diện, tổng số người Việt là 26.217.

    Một nghiên cứu công bố hồi tháng 1 trên tạp chí Korean Journal of International Migration cũng chỉ ra rằng, cứ hơn 10 người giữ visa du học tại Hàn Quốc trong năm 2024 thì có 1 người ở lại quá hạn.

    Là người dẫn dắt nghiên cứu, PGS Kim Gyu-chan từ ĐH Quốc gia Gangneung Wonju phân tích xu hướng ở lại quá hạn, trong đó có nhóm đến từ Việt Nam, xuất phát một phần từ những quy định hạn chế lẫn các lựa chọn visa ít ỏi.

    "Quy trình cốt lõi để định cư, tức chuyển sang các diện visa lao động tay nghề (E-1 đến E-7), không chỉ yêu cầu người học phải tìm việc đúng chuyên ngành với mức lương nhất định, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể. Điều này vừa thử thách với người học ngành khoa học xã hội và nhân văn, vừa là rào cản cho những ai muốn đi làm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông Kim lý giải.

    Thực tế trên đã đẩy một số người học vào con đường bất hợp pháp, thay vì chuyển đổi sang diện cư trú hợp pháp, tờ The Korea Herald đưa tin. Và, việc cư trú quá hạn visa có thể dẫn tới việc bị phạt tiền, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh trong tương lai. Cũng theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Gyeonggi là tỉnh ghi nhận số lượng cư trú quá hạn visa cao nhất ở cả chương trình cấp bằng lẫn học tiếng. Theo sau là các tỉnh, thành như Chungcheong Nam, Chungcheong Bắc, Gangwon, Seoul...

    Để thay đổi thực tế trên, bà Kim Hee-jung, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục trực thuộc Quốc hội Hàn Quốc, nhận định cần "cải tổ triệt để" cuộc đua chiêu sinh người học quốc tế "liều lĩnh" cũng như hệ thống quản lý visa "lỏng lẻo" của các ĐH. Bà cho rằng nhà trường phải chuyển dịch tư duy tiếp cận từ mở rộng số lượng sang quản lý chất lượng trong quá trình tuyển du học sinh.

    Trước đó, theo dữ liệu tính tới tháng 4.2025 từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tỷ lệ học tiếng Hàn dẫn đầu trong nhóm du học sinh Việt, ở mức 44,8% (33.629 người). Theo sát nút là bậc cử nhân (43,4%), còn bậc thạc sĩ và tiến sĩ chiếm tỷ lệ khiêm tốn - gộp lại chỉ hơn 10%.

    Trong khi đó, thống kê mới nhất công bố cuối tháng 8.2026 cho thấy, số lượng du học sinh Việt tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mốc 96.834 - tương đương 31,5% tổng số. Đây cũng là năm đầu Việt Nam vượt Trung Quốc để thành nhóm du học sinh đông nhất tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang thu hút hơn 300.000 người học quốc tế.

    Hơn 26.200 du học sinh Việt ở lại Hàn Quốc quá hạn, chuyên gia nêu lý do- Ảnh 1.

    Cán bộ tuyển sinh ĐH Hàn Quốc tư vấn cho người học Việt Nam, năm 2024

    ẢNH MINH HỌA: NGỌC LONG

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