Hơn 300 'cây cọ nhí' tham gia Lễ phát động Cuộc thi 'Em vẽ ước mơ của em' lần thứ 18

Tham dự chương trình có ông ông Jason Hùng - Giám đốc Quan hệ và Đối ngoại; ông Mai Xuân Trưởng - Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, cùng các Giám đốc, Phó Giám đốc khu vực - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam; Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực, cùng các nhà báo, phóng viên, cán bộ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ); Nhà giáo Nguyễn Linh Chi - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên, đơn vị đăng cai tổ chức Lễ phát động Cuộc thi; cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và hơn 300 em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại diện các đơn vị tham dự Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh Cathay lần thứ 18 tại Hà Nội

Tiếp nối hành trình 18 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Cathay Life Việt Nam phối hợp với Báo TNTP&NĐ chính thức khởi động Cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18, với hai lễ phát động tại Hà Nội và Hải Phòng, mở ra hành trình sáng tạo mới dành cho các em học sinh trên cả nước.

Cuộc thi là sân chơi nghệ thuật bổ ích để các em thỏa sức sáng tạo, phát huy trí tưởng tượng và thể hiện những suy nghĩ, ước mơ của mình qua những nét vẽ đầy màu sắc. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được triển khai trên toàn quốc, với hai lễ phát động tại Hà Nội và Hải Phòng, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo đến đông đảo học sinh. Đồng hành cùng các “cây cọ nhí”, Cathay Life Việt Nam đã trao tặng 140.000 tờ giấy vẽ và 27.000 hộp sáp màu, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em tham gia cuộc thi.

Đông đảo học sinh từ các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia Lễ phát động

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Xuân Trưởng - Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam - chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi và hành trình đồng hành cùng các em nhỏ: “Qua 18 năm, “Em vẽ ước mơ của em” không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh mà đã trở thành một sân chơi để các em nhỏ tự tin thể hiện trí tưởng tượng, năng khiếu và những ước mơ của mình qua từng nét vẽ. Cathay Life Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành để những ước mơ ấy được khuyến khích, nuôi dưỡng và lan tỏa. Hy vọng cuộc thi năm nay sẽ mang đến cho các em một không gian sáng tạo, nơi mỗi em có thể tự do thể hiện điều mình mong muốn bằng cách riêng của mình".

Ông Mai Xuân Trưởng - Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại lễ phát động, Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo TNTP&NĐ - nhấn mạnh ý nghĩa của những sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Cathay Life Việt Nam, trường Tiểu học Kim Liên, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành cùng chương trình: “Báo TNTP&NĐ luôn mong muốn tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em học sinh được phát huy năng khiếu, thể hiện suy nghĩ và tự tin nói lên tiếng nói của mình. Thông qua những nét vẽ, các em không chỉ kể câu chuyện của riêng mình mà còn gửi gắm những điều tốt đẹp dành cho gia đình, cộng đồng và cuộc sống. Có thể hôm nay các em chỉ đang vẽ một bức tranh, nhưng đằng sau mỗi nét vẽ lại là một ước mơ rất lớn. Điều chúng ta cần làm là lắng nghe, trân trọng và đồng hành cùng những ước mơ ấy. Báo TNTP&NĐ rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng Cathay Life Việt Nam trong mùa giải thứ 18, góp phần mang đến cho các em một sân chơi nghệ thuật giàu ý nghĩa và truyền cảm hứng".

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo TNTP&NĐ - nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc thi đối với các em Thiếu nhi

Ngay tại lễ phát động, hơn 300 học sinh đã cùng tham gia hoạt động vẽ tranh tại chỗ. Với giấy vẽ, màu sắc và trí tưởng tượng của riêng mình, các em tự do thể hiện những điều mình yêu thích, những mong ước về tương lai và những hình ảnh đẹp trong cuộc sống.

Các “cây cọ nhí” hào hứng tham gia vẽ tranh tại chỗ tại Lễ phát động Cuộc thi

Cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18 được tổ chức dành cho các em nhỏ trong độ tuổi 6 - 10 tuổi, với cơ cấu giải thưởng được chia theo 2 độ tuổi: 6 - 8 tuổi và 9 - 10 tuổi, đồng thời xét theo 6 khu vực gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ.

Với tranh dự thi đến từ các tỉnh, thành phố khác, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào khoảng cách địa lý gần nhất với 6 tỉnh, thành phố trên để xét vào cơ cấu giải thưởng của khu vực tương ứng. Ở mỗi độ tuổi và mỗi khu vực, cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét và trao 114 giải Tập thể dành cho các tập thể trường học có nhiều tranh dự thi gửi sớm và đạt chất lượng cao. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 560 triệu đồng và dự kiến trao giải từ ngày 28.11 đến 6.12.2026.

Trải qua 18 lần tổ chức, “Em vẽ ước mơ của em” tiếp tục là nơi để các em nhỏ phát huy trí tưởng tượng, thể hiện năng khiếu và chia sẻ những suy nghĩ, mong ước của mình thông qua hội họa. Từ những nét vẽ đầu tiên tại lễ phát động, hành trình của cuộc thi lần thứ 18 chính thức bắt đầu. Mỗi bức tranh được gửi đi cũng là một lần ước mơ tuổi thơ được cất lên bằng màu sắc, trong trẻo, hồn nhiên và đầy hy vọng.