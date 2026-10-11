Hơn 300 chuyên gia cập nhật điều trị bệnh tim mạch tại Cần Thơ

Ngày 10.10, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế thường niên 2026 với chủ đề "Từ cập nhật khuyến cáo đến tối ưu hóa điều trị", quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế. Hội nghị góp phần tăng cường kết nối chuyên môn, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh tim mạch cho đội ngũ y tế khu vực miền Tây.

Khoa Tim mạch của của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long được ghi nhận trong chương trình ICARe-HF của Hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu ẢNH: HOÀNG XUÂN

Tại phiên về rối loạn nhịp tim, các chuyên gia cập nhật vai trò của hình ảnh học, di truyền học và trí tuệ nhân tạo trong đánh giá nguy cơ đột tử do tim; chiến lược kiểm soát nhịp sớm ở người bệnh rung nhĩ và cá thể hóa điều trị chống đông.

Phiên thứ hai tập trung vào điều trị suy tim, bệnh van tim, can thiệp mạch vành và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch lâu dài. Các chuyên gia nhấn mạnh xu hướng cá thể hóa điều trị, cân nhắc bệnh lý đi kèm, nguy cơ và khả năng đáp ứng của từng người bệnh.

Dịp này, Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long được ghi nhận trong chương trình ICARe-HF của Hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu. Bệnh viện cũng nhận chứng nhận triển khai những ca cấy máy tạo nhịp tim không dây Micra đầu tiên tại ĐBSCL.