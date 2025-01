Hơn 3.000 cảnh sát sẽ diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Ngày 7.1, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02 - Bộ Công an), đã có mặt tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ (E26, thuộc K02) để kiểm tra công tác huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), dự kiến diễn ra sáng 30.4, tại đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân động viên các chiến sĩ tham gia tập luyện ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Theo đại diện K02, cơ quan này được giao huấn luyện các khối của lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm với quy mô 19 khối gồm 3.408 cán bộ, chiến sĩ. Tại E26, K02 tổ chức huấn luyện 2 khối đứng gồm 256 cán bộ, chiến sĩ. 17 khối còn lại được huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc K02.

Tại buổi kiểm tra, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị đơn vị tiếp tục huấn luyện theo kế hoạch, tiến trình bảo đảm khoa học và bám sát kế hoạch Bộ Công an đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân tặng quà động viên các chiến sĩ ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Tư lệnh K02 cũng đề nghị đơn vị chuẩn bị tốt vị trí ăn, ở tập trung, khu vực luyện tập cho từng khối và thường xuyên nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ trong quá trình huấn luyện.

Sau khi kiểm tra, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của E26.

Theo báo cáo, năm 2024, E26 đã tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy và tăng cường tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Tư lệnh K02 chủ trì hội nghị tổng kết của E26 ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Qua đó, đã tổ chức 13 đợt ứng trực với 11.172 lượt cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như diễn biến an ninh trật tự trên các địa bàn đóng quân (Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Năm 2024, E26 cử gần 570 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương tham gia tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát biểu tại hội nghị, Tư lệnh K02 biểu dương, chúc mừng những thành tích E26 đạt được trong năm 2024, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội trong năm 2025.

Tại hội nghị, Tư lệnh K02 đã trao tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho các tập thể trực thuộc E26.