Hơn 350 y bác sĩ cùng xây dựng giải pháp marketing nâng cao trải nghiệm vì người bệnh

Cuộc thi là một bước đi trong lộ trình đổi mới quản trị và phát triển dịch vụ y tế của bệnh viện, nhằm thúc đẩy tư duy cải tiến lấy người bệnh làm trung tâm và xây dựng văn hóa chủ động đề xuất sáng kiến từ chính đội ngũ nội bộ.

Được phát động từ ngày 3.12.2025, chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các phòng, cơ sở, trung tâm, khoa và đơn nguyên trong toàn bệnh viện. Ban tổ chức ghi nhận 59 giải pháp đến từ 58 đội thi, với hơn 350 thành viên tham gia, là lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế ở cả khối lâm sàng lẫn các phòng chức năng. Những đề án được hình thành từ thực tiễn khám chữa bệnh và vận hành hằng ngày, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần đổi mới và nhiệt huyết của các đơn vị trong việc tối ưu quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực y tế, truyền thông và quản trị, đã đồng hành xuyên suốt chương trình với nhiều góc nhìn sâu sắc, những câu hỏi gợi mở và phản biện tinh tế

Trên cơ sở chấm điểm nghiêm túc và đa chiều của ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực y tế, truyền thông và quản trị, 16 giải pháp tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung kết. Tại đây, các đội thi trực tiếp trình bày, trao đổi và phản biện với ban giám khảo về tính khả thi, lộ trình triển khai và giá trị mang lại cho người bệnh, đơn vị và toàn bệnh viện.

Trong vai trò thành viên ban giám khảo, với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực trải nghiệm khách hàng ngành dược phẩm và dự phòng, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Trải nghiệm khách hàng, Marketing & truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu không chỉ góp ý cho nội dung các phần thi, mà còn mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc và thực tế về nâng tầm trải nghiệm khách hàng, hướng đến hành trình sức khỏe an tâm - thuận tiện - đáng tin cậy, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Ông kỳ vọng, từ cuộc thi này, sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới, giải pháp mới được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam trong tương lai, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Trải nghiệm khách hàng, Marketing & truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu hỗ trợ các đội thi hoàn thiện giải pháp và nhìn thấy con đường triển khai thực tiễn phía trước

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS-BS. Lê Khắc Bảo - Phó giám đốc Bệnh viện, Trưởng Ban gkhảo, nhấn mạnh việc "nhìn cho sâu, nghe cho kỹ" là nền tảng quan trọng để hình thành các giải pháp cải tiến có giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Ông đánh giá cao sự tâm huyết, nghiêm túc và chiều sâu suy nghĩ của các đội thi; đồng thời cho biết ngoài 16 giải pháp vào chung kết, các đề tài còn lại sẽ tiếp tục được tổng hợp, phân nhóm theo những hướng cải tiến lớn để nghiên cứu, chia sẻ và triển khai trong giai đoạn tiếp theo, qua đó mở rộng tác động của cuộc thi ra toàn hệ thống.

Ở góc nhìn tổng thể, GS-TS-BS Trương Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng khoa học, nhận định nhiều đề án đã thể hiện sự thấu hiểu rõ ràng về hành trình người bệnh, từ thời điểm tiếp cận bệnh viện đến toàn bộ quá trình khám, điều trị và chăm sóc sau điều trị. Các giải pháp tiếp cận trải nghiệm người bệnh như một chuỗi liên tục và toàn diện, qua đó không chỉ mang lại giá trị cải tiến cho hoạt động của bệnh viện mà còn hướng đến lợi ích lâu dài cho người bệnh và cộng đồng.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM định hướng xây dựng cuộc thi, không chỉ là sân chơi mà còn hướng đến triển khai thực tế, mang lại giá trị thật sự cho người dân

Theo định hướng của PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện, nâng cao trải nghiệm người bệnh không phải là nhiệm vụ của riêng một bộ phận, mà là trách nhiệm chung của mỗi thành viên bệnh viện. Trải nghiệm người bệnh được tạo nên từ con người - quy trình - hệ thống, và từ từng chi tiết trong công việc hằng ngày. Vì vậy, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng kiến, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tư duy cải tiến và năng lực đề xuất giải pháp từ đội ngũ nội bộ, hướng đến những thay đổi có thể triển khai trong thực tế.

Vòng chung kết của Cuộc thi Marketing trải nghiệm: "Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế" diễn ra thành công tốt đẹp, 16 đội đã để lại nhiều ấn tượng qua phần thi

Sau vòng chung kết, ban tổ chức nhấn mạnh giá trị cốt lõi của cuộc thi không nằm ở việc xếp hạng hay trao giải, mà ở hành trình chuyển hóa ý tưởng thành những cải tiến cụ thể. Các giải pháp được lựa chọn sẽ được ưu tiên xem xét triển khai, theo dõi và đánh giá sau 1 năm nhằm bảo đảm tạo ra giá trị thật sự cho người bệnh và cho hoạt động của bệnh viện. Kết quả cuộc thi dự kiến công bố vào ngày 10.2.2026 và trao giải tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.