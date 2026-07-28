Hơn 370 nhân tài AI thực chiến được Vingroup mời làm việc sau 3 tháng đào tạo

Theo Trường ĐH VinUni, khóa 1 chương trình đào tạo nhân tài AI thực chiến triển khai theo chủ trương của Tập đoàn Vingroup đã kết thúc. 373/500 học viên khóa 1 đạt chuẩn năng lực VinUni đều đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng.

Sau 3 tháng đào tạo, nhiều học viên nhân tài AI thực chiến đạt chuẩn năng lực VinUni đã được trả lương tới gần 50 triệu đồng/tháng ẢNH: VINUNI

Hiện 95% học viên đã chính thức đảm nhận các vị trí chuyên môn như kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu, phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm, phân tích nghiệp vụ... tại VinFast, VinSmart Future, VinMotion, VinSOC cùng nhiều đơn vị thuộc và ngoài hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Khóa 1 chương trình đào tạo nhân tài AI thực chiến được khai giảng vào tháng 4, với gần 500 học viên. Sau đó, VinUni mở thêm 2 khóa với tổng lượng học viên lên đến 2.000 người, chọn lọc từ khoảng 10.000 hồ sơ đăng ký.

Chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến tại Trường ĐH VinUni ra đời từ tháng 1.2026. Chương trình sẽ đào tạo tối đa 5.000 học viên trong năm 2026 và tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ để hoàn tất kế hoạch trong năm 2027. Dự kiến chương trình sẽ tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong 2 năm.

Học viên tham gia chương trình không chỉ được miễn 100% học phí mà còn được nhận hỗ trợ sinh hoạt 8 triệu đồng/tháng trong thời gian học. Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình do Trường ĐH VinUni và Tập đoàn Vingroup đồng cấp, ghi nhận năng lực thực chiến của học viên và tạo điều kiện kết nối với các cơ hội nghề nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup cũng như nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Theo GS Dương Nguyên Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH VinUni, chương trình đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của người trẻ đã và đang theo học khối ngành công nghệ, giúp cho hồ sơ ứng viên đạt chất lượng cao ngay từ những khóa đầu. 40% học viên là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.

Đặc biệt, chương trình cũng đã thu hút học viên đến từ 20 trường đại học quốc tế, trong đó có cả các trường danh giá như New York University (Mỹ), Monash University (Úc), KAIST (Hàn Quốc), Kyushu University (Nhật Bản), Nanyang Technological University (Singapore) và TU Dresden (Đức).