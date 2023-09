Hơn 370 tỉ đồng tặng quà cho trẻ em dịp tết Trung thu

Hôm nay 29.9, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, tết Trung thu năm nay nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND các địa phương đã tham dự tết Trung thu, chia vui cùng trẻ em; thăm hỏi, khích lệ, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị tại bệnh viện.



Chủ tịch nước tặng quà trung thu cho thiếu nhi tại tỉnh Bình Phước HOÀNG GIÁP

Nhiều cơ quan, đơn vị , tổ chức, nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư đã chung tay góp công, góp quà để mang ngày hội trung thu đến với mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu với lời căn dặn: "Trung thu cũng là tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn nữa tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực".

Theo báo cáo nhanh của 46 tỉnh, thành phố, đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà (học bổng, bánh kẹo, sữa, sách vở, quần áo, xe đạp...) nhân dịp tết Trung thu, với số tiền hơn 370 tỉ đồng. Trong số đó, ngân sách nhà nước hơn 10,5 tỉ đồng, đóng góp xã hội hơn 360 tỉ đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động, hỗ trợ 22.916 trẻ em với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng nhân dịp tết Trung thu và năm học mới 2023 - 2024.

Để có các hoạt động lễ hội, văn hóa, du lịch, vui chơi an toàn, thiết thực trong dịp tết Trung thu, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ban hành công văn chỉ đạo về đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Bộ LĐ-TB-XH cũng đã ban hành công văn về việc tổ chức tết Trung thu bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Ngay từ rất sớm, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ. Trong những ngày qua, cục quản lý thị trường tại nhiều địa phương đã thu giữ lượng lớn bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ...