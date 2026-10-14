Hơn 400 thương hiệu quốc tế triển lãm công nghệ dệt may, da giày tại TP.HCM





Triển lãm quy tụ khoảng 400 thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: HUỲNH CHÂU

Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam (VTG 2026) diễn ra từ ngày 14 đến 17.10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay có quy mô 15.000 m², với 610 gian hàng của khoảng 400 thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Đáng chú ý, VTG 2026 được tổ chức đồng thời với ba triển lãm chuyên ngành khác, gồm Triển lãm quốc tế về máy móc và nguyên phụ liệu ngành da giày Việt Nam (VFM 2026), Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về ngành dệt may và phụ liệu Việt Nam (VITATEX 2026) và Triển lãm quốc tế về ngành hóa chất và nhuộm Việt Nam (DYECHEM 2026). Việc kết hợp bốn triển lãm tạo nên không gian toàn diện về chuỗi sản xuất dệt may và da giày, từ nguyên liệu, dệt, nhuộm, gia công, hoàn thiện sản phẩm đến các giải pháp kiểm nghiệm chất lượng và quản lý sản xuất.

Công nghệ tự động hóa, thiết bị có độ chính xác cao, giải pháp in kỹ thuật số và vật liệu thân thiện với môi trường là những nội dung được chú trọng tại triển lãm ngành dệt may năm nay ẢNH: HUỲNH CHÂU

Các thương hiệu Roshow, CBL và Embprin giới thiệu những dòng máy thêu vi tính tiên tiến. Các doanh nghiệp Brother, Pegasus, Kansai, Hashima và Juita mang đến nhiều dòng máy may hiệu suất cao, phục vụ những yêu cầu sản xuất khác nhau. Ở lĩnh vực in kỹ thuật số trên vải, những thương hiệu như Epson, Sansin, DTF, Infinite Creation, THN Vietnam và Golden Light giới thiệu các thiết bị phục vụ hoạt động in ấn, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp công nghệ quốc tế được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận thiết bị mới, tìm kiếm đối tác và từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.



Theo Ban tổ chức, triển lãm diễn ra trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng xuất khẩu nhưng phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thời gian giao hàng và khả năng thích ứng với thị trường, áp lực đổi mới công nghệ gia tăng trong khi kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng trưởng chậm lại.