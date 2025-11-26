Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hơn 40.000 lượt người được tập huấn về phòng, chống thiên tai tại Hà Nội

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
26/11/2025 17:10 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn TP.Hà Nội, trong đó có hơn 44.000 lượt người được tập huấn về phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Kế hoạch số 328/KH-UBND về việc thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP.Hà Nội, đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Hơn 40.000 lượt người được tập huấn về phòng, chống thiên tai tại Hà Nội- Ảnh 1.

Diễn tập phòng, chống thiên tai tại P.Sơn Tây

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, về phổ biến pháp luật, kỹ năng, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Sở đã phối hợp tổ chức 180 hội nghị tập huấn cho lực lượng xung kích cơ sở với 5.363 người nhằm nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai và tăng cường năng lực thực hiện tuyên truyền cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Tổ chức 150 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống thiên tai với gần 20.000 người; đồng thời kết hợp thi tìm hiểu về công tác phòng, chống thiên tai ngay tại hội nghị trên địa bàn các xã, phường: Chuyên Mỹ, Chương Mỹ, Nội Bài, Trung Giã, Đông Anh, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú...

Tổ chức 187 hội nghị hướng dẫn người dân trực tiếp đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và 187 hội nghị kiểm chứng của người dân với tổng số 14.183 người tham gia tại các xã trên địa bàn các xã, phường: Chương Mỹ, Tùng Thiện, Dân Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa...

Giai đoạn 2022 - 2024, tổ chức 40 cuộc diễn tập cấp xã thực hành xử lý một số sự cố công trình đê điều, và trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc địa bàn các huyện cũ, gồm: Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mê Linh, Mỹ Đức, Ba Vì, Đông Anh, Thanh Oai; năm 2025 tổ chức 18 cuộc diễn tập tại các xã: Ba Vì, Cổ Đô, Ô Diên, Liên Minh, Kiều Phú, Hát Môn, Phúc Thọ, Đoài Phương, Dân Hòa, Hồng Sơn, Hòa Xá ...

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt, các hoạt động đã được rà soát, cập nhật và triển khai thực hiện phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cũng như các đặc điểm, tình hình thiên tai năm 2025.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
