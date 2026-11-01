Hơn 40.000 người dựng lên 108 bảo tháp chỉ trong một ngày ở Bhutan

Giới chức cho hay các tình nguyện viên bắt đầu tham gia xây dựng các bảo tháp ngay sau nửa đêm, theo AFP.

Những lá cờ cầu nguyện gần một bảo tháp tại "Thành phố Tỉnh thức Gelephu" tương lai ở Bhutan ngày 31.10, một ngày trước khi kế hoạch dựng 108 bảo tháp tương tự được tiến hành Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc dựng lên 108 bảo tháp, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chia sẻ: "Tôi từng lo ngại rằng việc dựng 108 bảo tháp chỉ trong một ngày có thể sẽ không thành công. Nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, và vì điều đó, tôi thực sự biết ơn".

AFP dẫn lời giới chức cho hay khoảng 200.000 người, tương đương gần 25% dân số cả nước, đã tham dự sự kiện này.

Theo ban tổ chức, quần thể gồm 108 bảo tháp, con số mang ý nghĩa đặc biệt trong truyền thống Phật giáo, có tổng chiều cao gấp hơn 10 lần Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập, với chi phí ước tính lên tới 21 triệu USD.

Số bảo tháp kiên cố này (mỗi tháp cao 15 m) được dựng dọc theo 12 km bờ sông gần biên giới Ấn Độ, tại vị trí dự kiến xây dựng "Thành phố Tỉnh thức Gelephu" trong tương lai.

Quốc vương Bhutan đã thiết lập đặc khu này thông qua một sắc lệnh hoàng gia vào năm 2024, với mục tiêu "tạo ra một trung tâm kinh tế sôi động". Theo các kế hoạch, một thành phố rộng 1.000 km2 sẽ được xây dựng gần thị trấn Gelephu, dọc theo biên giới phía nam của Bhutan giáp với Ấn Độ.

Bhutan kỳ vọng "Thành phố Tỉnh thức Gelephu" sẽ thúc đẩy nền kinh tế, khuyến khích người trẻ ở lại quê hương. Hiện nay, Bhutan đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm sút cùng làn sóng người trẻ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Vương quốc này cũng kỳ vọng dự án mới sẽ thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như kinh doanh bền vững, công nghệ xanh, giáo dục, du lịch và dịch vụ tài chính.

Các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu Bhutan có thể thu hút đủ vốn đầu tư để hiện thực hóa tầm nhìn này hay không.

Tuy nhiên, tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani, đứng đầu tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực từ cảng biển đến năng lượng, đã tham gia dự án "Thành phố Tỉnh thức Gelephu" với tư cách là thành viên sáng lập vào tháng 1.2026.

Khu vực này dự kiến sẽ được kết nối với mạng lưới đường sắt của Ấn Độ tại bang Assam lân cận, cùng một sân bay quốc tế dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2029.

Dự án "Thành phố Tỉnh thức Gelephu" cũng gắn liền với những tham vọng về tiền điện tử của Bhutan. Vương quốc này đang khai thác Bitcoin bằng nguồn năng lượng thủy điện dư thừa và cam kết sử dụng các tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ sự phát triển của thành phố, theo AFP.