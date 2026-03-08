Hơn 400.000 lượt khách tham gia lễ hội Việt - Nhật 2026

Ban tổ chức lễ hội Việt - Nhật 2026 cho biết trong hai ngày 7 và 8.3 diễn ra, lễ hội đã thu hút hơn 400.000 lượt người dân TP.HCM, du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội năm nay có tham gia của khoảng 160 đơn vị và 300 gian hàng, cùng khoảng 45 đơn vị biểu diễn trên sân khấu và nhiều hoạt động đặc sắc tại các khu vực riêng biệt. Từ đó hàng trăm nghìn du khách đã được hòa mình vào một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực, âm nhạc, thời trang, thể thao và nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại, của Việt Nam và Nhật Bản.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm phát biểu bế mạc Ảnh: Nhật Thịnh

Lễ hội Việt - Nhật góp phần quảng bá hình ảnh hai quốc gia

Ông Phạm Dứt Điểm - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho rằng lễ hội năm nay đã trở thành một "bản hòa tấu" rực rỡ của hai nền văn hóa, là một sự kiện giao lưu văn hóa có quy mô lớn và giàu nội dung, được người dân TP.HCM nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản mong chờ.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, không gian giao lưu thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch sôi động đã góp phần quảng bá hình ảnh hai quốc gia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Bên cạnh các hoạt động chính tại Công viên 23 Tháng 9, lễ hội năm nay còn lan tỏa đến nhiều không gian khác của thành phố và khu vực lân cận với những hoạt động sôi nổi và thiết thực.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách với nhiều hoạt động ẩm thực, âm nhạc, thời trang, thể thao và nghệ thuật... Ảnh: Nhật Thịnh

"Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và các hoạt động cộng đồng phong phú, tinh thần 'cùng chung một nhịp cầu văn hóa' giữa hai dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Đúng như chủ đề của lễ hội năm nay Cùng nắm chặt tay nhau - Trẻ em - Trái đất - Tương lai, sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm chung đối với thế hệ mai sau và sự phát triển bền vững của hành tinh.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 khép lại, nhưng những cuộc gặp gỡ, ý tưởng hợp tác và những tình cảm chân thành được vun đắp trong hai ngày qua chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa. TP.HCM mới, với khát vọng phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, luôn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản để mở rộng hơn nữa những nhịp cầu hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới", ông Phạm Dứt Điểm chia sẻ.

Bà Hashimoto Seiko cho biết, lễ hội năm nay với nhiều hoạt động đặc sắc, đã tạo nên không gian giao lưu phong phú giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao và kinh doanh Ảnh: Nhật Thịnh

Bà Hashimoto Seiko - Nghị sĩ Thượng viện, đồng thời là trưởng ban ban tổ chức lễ hội Việt - Nhật (phía Nhật Bản), cho rằng thông qua các chương trình đa dạng như đạp xe, trượt ván, thể thao đường phố, văn hóa truyền thống, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, lễ hội năm nay đã giúp người dân hai nước xích lại gần nhau, tăng cường giao lưu sâu sắc.

"Tôi tin tưởng rằng thông qua sự kiện lần này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước đã được củng cố hơn nữa, và mối quan hệ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tôi hy vọng lễ hội Việt - Nhật sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai và giao lưu giữa hai nước sẽ ngày càng sâu rộng", bà Hashimoto Seiko phát biểu.



