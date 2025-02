Hơn 4.250 ha lúa, hoa màu ở Phú Yên bị hư hại do mưa lũ bất thường

Từ 19 giờ ngày 22.2 đến 7 giờ ngày 24.2, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150 mm. Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông tăng dẫn đến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu, gây thiệt hại đáng kể.

Trong đó, lúa vụ đông xuân bị ngập, hư hỏng hơn 3.000 ha tại các địa phương: Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An; hoa màu và cây hằng năm khác như sắn, bắp bị ngập, hư hỏng khoảng 1.250 ha.

Bà Trần Thị Phởi không cầm được nước mắt khi nhìn 3.000 m2 lúa bị mưa lũ bất thường gây ngập úng, hư hại ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Sáng 24.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại H.Tây Hòa nhiều diện tích lúa và sắn của người dân ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây… bị ngập sâu. Tại nhiều cánh đồng, cây lúa bị chết trôi dạt vào bờ.

Bà Trần Thị Phởi (80 tuổi, ở xã Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa) lo lắng: "Nhà tôi có gần 3.000 m2 lúa đang giai đoạn sinh trưởng, làm đòng, sắp trổ nhưng đã bị ngập úng từ đêm 23.2 đến nay khiến tôi hết sức lo lắng. Vì cây lúa ở giai đoạn này nếu bị ngập sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây, lúa thu hoạch sẽ bị lép, ảnh hưởng năng suất".

Ông Phan Văn Thắng không ngờ giữa mùa xuân lại có mưa lũ bất thường khiến nhiều diện tích lúa và sắn bị ngập úng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trong khi đó, ông Phan Văn Thắng (60 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, H.Tây Hòa) có gần 3.500 m2 cây sắn và 2.000 m2 lúa bị ngập nước từ ngày 23.2 đến nay.

"Đây là năm đầu tiên gặp tình trạng mưa lớn ngập lụt vào tháng giêng nên người dân bị thiệt hại nặng. Cây lúa bị ngập thì giảm năng suất, còn cây sắn bị ngập sẽ chết hoàn toàn", ông Thắng nói.

Nhiều diện tích lúa tại H.Tây Hòa bị nhấn chìm trong biển nước ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nước ngập trắng đồng lúa H.Tây Hòa khiến nông dân lo lắng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hàng trăm ha lúa ở H.Tuy An bị ngập trong nước ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Tạ Tấn Công, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, do mưa lớn từ ngày 23.2 đến nay, trên địa bàn xã có 450 ha lúa trồng được khoảng 60 - 70 ngày bị ngập sâu. Đặc biệt có 150 ha sắn bị trồng được khoảng 30 - 40 ngày bị ngập nước và hư hại hoàn toàn, thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng. Hiện địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết: "Theo số thống kê đến 23.2 trên địa bàn có khoảng 467 ha lúa đang giai đoạn làm đòng bị ngập úng. Trạm thủy nông Tuy An đã điều tiết nước qua các cống xả, hiện nước đang rút nên chúng tôi sẽ thống kê diện tích bị hư hỏng và số liệu thiệt hại kinh tế".