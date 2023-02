Hơn 4.300 dư chấn hậu động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Lực lượng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tích cực









Cơ quan ứng phó thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ - AFAD cùng ngày cho biết hơn 4.300 dư chấn đã được ghi nhận tại khu vực động đất sau khi xảy ra động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào rạng sáng 6.2. Trận động đất thứ hai mạnh 7,7 độ Richter xảy ra 9 tiếng sau đó.





Công an VN tặng mì tôm cho quân đội, người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Huyền Vũ

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 16.2 đưa ra ước tính GDP năm nay của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sụt giảm 1% vì tác động của trận động đất. Thảm kịch cũng ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ với những tranh luận về việc lùi lại ngày bỏ phiếu (dự kiến diễn ra tháng 6), theo Reuters.





Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "đặc biệt quan ngại" về tình hình người dân ở đông bắc Syria, khu vực do phe nổi dậy kiểm soát và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận viện trợ sau động đất. Giới chức WHO cho biết đã đề nghị Tổng thống Syria Bashar al-Assad mở thêm cửa khẩu để đón hàng viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hậu động đất: Đau thương chưa qua, nỗi lo màn trời chiếu đất, mất việc làm ập tới

*Ngày 16.2, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07) Bộ Công an cho biết đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã được phân công làm nhiệm vụ tại TP.Adiyaman. Đến nay, đoàn đã làm nhiệm vụ ở vị trí thứ 3 trong TP.Adiyaman, đã phối hợp cứu được 1 nạn nhân còn sống, đưa ra khỏi các đống đổ nát 10 thi thể.





Trong ngày 16.2, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Đến nay, lực lượng cứu nạn của Quân đội nhân dân VN đã giúp xác định được 11 vị trí có nạn nhân của trận động đất vừa qua, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.