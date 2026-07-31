Hơn 44.000 xe ô tô sử dụng lọc nhiên liệu K&N có nguy cơ cháy

Không ít chủ sở hữu ô tô thường đặt mua các loại lọc gió điều hòa, lọc nhiên liệu hay lọc gió động cơ tương thích với xe để tự thay thế cho các loại lọc do nhà sản xuất trang bị sẵn trên chiếc xe của mình nhằm tiết kiệm chi phí cũng như thời gian bảo dưỡng. Trong đó, các loại lọc của thương hiệu Mỹ - K&N thường được nhiều chủ xe lựa chọn nhờ sự bền bỉ, sử dụng trong thời gian dài và có thể giúp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, các loại lọc này không phải bao giờ cũng ổn định.

Mới đây, K&N vừa triển khai chương trình triệu hồi loại lọc nhiên liệu ô tô sản xuất năm 2025 với nhiều mã khác nhau, đồng thời khuyến cáo chủ xe không nên lái xe đang sử dụng bộ lọc này vì có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

K&N vừa triển khai chương trình triệu hồi loại lọc nhiên liệu ô tô sản xuất năm 2025 với nhiều mã khác nhau có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ Ảnh: Carscoop

Động thái này diễn ra sau khi K&N tiến hành phân tích các đánh giá trên Amazon và nhận được hai cuộc gọi phản ánh từ khách hàng; hãng bắt đầu điều tra một lô lọc nhiên liệu được sản xuất từ ngày 1 đến 23.7.2025. Theo đó, K&N nhanh chóng phát hiện ra rằng ở nhiệt độ cao, các vòng đệm O-ring được sử dụng trong loại lọc nhiên liệu này dễ bị phân rã.

Nếu điều này xảy ra, các mảnh vỡ của vòng đệm O-ring có thể làm tắc nghẽn đường dẫn nhiên liệu và gây ra các vấn đề về hiệu suất động cơ hoặc có khả năng gây ra rò rỉ nhỏ ở bộ lọc nhiên liệu. Điều này dễ dẫn đến các vấn đề về hiệu suất, thậm chí có thể gây ra tai nạn. Tệ hơn nữa, nhiên liệu rò rỉ có thể gây hỏa hoạn.

K&N cho biết lỗi này có thể do sự thay đổi vật liệu được sử dụng cho các vòng đệm O-ring. Hãng này lưu ý rằng các bộ lọc nhiên liệu được sản xuất bởi Shanghai Jin Da Imp/Exp Corp tại Trung Quốc.

Bộ lọc nhiên liệu K&N 81-0300 cũng thuộc diện triệu hồi Ảnh: K&N

Theo thống kê của K&N, hiện có tổng cộng 44.053 bộ lọc nhiên liệu đang được các chủ xe sử dụng, chủ yếu tại Mỹ đang được hãng liên hệ với khách hàng để triệu hồi. Hầu hết các loại lọc này đều được cho là gặp vấn đề vòng đệm O-ring và có nguy cơ cháy. Các mã sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm K&N 81-0300, K&N 81-0301, SPE-2369, SPE-2358 và SPE-6932.

Sau khi phát hiện ra vấn đề, K&N đã ngừng vận chuyển hàng từ nhà cung cấp chịu trách nhiệm và đã ngừng sản xuất các bộ lọc nhiên liệu bị ảnh hưởng. Khách hàng có xe đang sử dụng bộ lọc này được yêu cầu tháo ngay bộ lọc nhiên liệu và thay thế bằng bộ lọc chính hãng (OEM) hoặc bộ lọc của nhà sản xuất khác, vì K&N sẽ không cung cấp bộ lọc thay thế. Tuy nhiên, sau khi người mua cung cấp hóa đơn mua hàng, công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho những khách đã mua các bộ lọc nhiên liệu thuộc diện triệu hồi.