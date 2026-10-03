Báo cáo thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố cho thấy, trong tháng 9, cả nước có gần 11.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175.800 tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 75.500 lao động, giảm 4,9% về số doanh nghiệp, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25,0% về số lao động so với tháng trước.

Mỗi tháng có 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường

So với cùng kỳ năm trước, giảm 31,1% về số doanh nghiệp, tăng 6,0% về số vốn đăng ký và giảm 22,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 đạt 15,2 tỉ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hơn 48.700 doanh nghiệp rút lui, tăng 118,8%, mỗi ngày hơn 600 doanh nghiệp giải thể trong 9 tháng năm 2026 (ảnh minh họa) ẢNH: NGỌC THẮNG

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1,88 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733.100 lao động. Số này tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 32,7% về vốn đăng ký nhưng giảm 16,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỉ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 5 triệu tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước có gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,0%.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tính chung số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 223.900 doanh nghiệp, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 118,8%

Ở phía ngược lại, Cục Thống kê cũng cho biết, trong tháng 9, có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31,0% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cạnh đó, 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% và tăng 52,1%; có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 89.800 doanh nghiệp, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37,0%.

Trong 9 tháng năm nay, hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%. Bình quân 1 tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong số này, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu là trong lĩnh vực dịch vụ, chiếm tới 37.923 doanh nghiệp (77,8%), trong đó hầu hết là các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm tới 18.579 doanh nghiệp (chiếm 48,9%).

Nhiều doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh tốt hơn và sẽ tốt lên

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3/2026 cho thấy, có 34,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 2/2026.

45,7% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý 4/2026, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3/2026; 44,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.