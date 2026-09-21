Hơn 5 triệu người đã được khám sức khỏe, TP.HCM siết chất lượng

Tính đến 9 giờ ngày 21.9, TP.HCM đã ghi nhận hơn 5 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc.

Trong các nhóm đối tượng trọng tâm, hơn 2 triệu trẻ em, học sinh đã được khám, đạt 77,1%; 832.842 người lao động được khám, đạt 18,5%.

Thống kê việc khám sức khỏe, khám sàng lọc theo tuần trên địa bàn TP.HCM ẢNH: SYT

Còn 36 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 30%

Theo Sở Y tế TP.HCM, tiến độ tại các phường, xã, đặc khu tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, 132/168 địa phương đạt tỷ lệ từ 30% trở lên; trong đó 49 địa phương đạt từ 50%, 24 địa phương từ 60% và 9 địa phương từ 70% trở lên.

Nếu tính cộng dồn người dân được khám theo kế hoạch của UBND TP.HCM và những trường hợp đã chủ động khám sức khỏe trước đó, một số địa phương có tỷ lệ cao như xã Thạnh An 100%, phường Phước Thắng 96,9%, phường Long Phước 83,2%, xã Vĩnh Lộc 82,5% và xã An Nhơn Tây 79,5%.

Hiện còn 36/168 địa phương có tỷ lệ dưới 30%. Sở Y tế đề nghị các địa phương này tiếp tục rà soát từng nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và xây dựng giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Không chạy theo tỷ lệ, phải bảo đảm chất lượng

Bước sang giai đoạn tiếp theo, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số người được khám mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng, tính thực chất và độ chính xác của kết quả.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phải đúng đối tượng, thực chất, không hình thức, không chạy theo tỷ lệ, thành tích; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn và quản lý, sử dụng dữ liệu.

Theo Sở Y tế, từ 1.10, những hồ sơ khám sức khỏe định kỳ chỉ có thông tin hành chính nhưng chưa có kết quả khám sẽ không được tính vào kết quả thực hiện và được rà soát, loại khỏi dữ liệu khám sức khỏe định kỳ trên hệ thống.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, bổ sung đầy đủ kết quả khám trước ngày 30.9.

Việc khám sức khỏe cho người dân đặt chất lượng lên hàng đầu ẢNH: BVCC





Tập trung khám sức khỏe sinh viên, người lao động

Trong thời gian tới, bên cạnh duy trì tiến độ khám cho trẻ em, học sinh, TP.HCM sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe đối với sinh viên và người lao động.

Các địa phương được đề nghị phối hợp với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở khám, chữa bệnh rà soát số người chưa được khám, xây dựng lịch phù hợp và tăng cường các đợt khám tập trung ngay tại trường học, doanh nghiệp, tạo thuận lợi để người dân tham gia.