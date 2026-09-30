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    Hơn 50 năm phát triển, Nakydaco mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế

    Nguồn: Nakydaco
    Nguồn: Nakydaco
    Trải qua hành trình hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco) đã khẳng định vững chắc vị thế là thương hiệu dầu thực vật uy tín lâu năm tại Việt Nam.

    Bằng việc không ngừng đầu tư dây chuyền hiện đại và tối ưu hóa quy trình, Nakydaco đã nâng tầm năng lực sản xuất, mang đến những dòng sản phẩm an toàn, bổ dưỡng và thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng.

    Hơn 50 năm phát triển, Nakydaco mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế - Ảnh 1.

    Đặt chất lượng làm cốt lõi, toàn bộ sản phẩm của Nakydaco đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế. Quy trình kiểm định khắt khe từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm chính là nền tảng vững chắc giúp thương hiệu chinh phục trọn vẹn thị trường nội địa.

    Không dừng lại ở đó, Nakydaco đang từng bước ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế. Việc tích cực tham gia các sự kiện triển lãm thương mại lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã giúp thương hiệu thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác và nhà phân phối toàn cầu. Sự đón nhận tại những thị trường "khó tính" này là minh chứng rõ nét cho chất lượng và uy tín chuẩn mực của dầu ăn Việt Nam.

    Trong thời gian tới, Nakydaco sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, mở rộng mạng lưới phân phối toàn cầu và nâng cao giá trị thương hiệu. Quý khách hàng có thể cập nhật thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tại Fanpage chính thức hoặc truy cập ngay Website Nakydaco.

    Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình

    • Địa chỉ: 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
    • Tel: (+84) 28 3815 3010
    • Hotline: (+84) 964 640 333
    • Fax: (+84) 28 3815 3226


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