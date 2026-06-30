Hơn 50% người Mỹ chọn du lịch tại chỗ vì chi phí tăng cao

Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều người Mỹ đang tạm hoãn những kỳ nghỉ xa hoa trong mùa hè năm nay. Theo Báo cáo Kỳ nghỉ hè tại chỗ năm 2026 của Monster, 52% người lao động Mỹ được khảo sát cho biết họ đang lựa chọn kỳ nghỉ tại chỗ (staycation) vì chi phí ngày càng tăng, cả về đi lại và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Monster đã thu thập phản hồi từ 1.005 người Mỹ từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 trên nhiều độ tuổi, để cho kết quả trên.

"Người lao động đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn khi chi phí sinh hoạt tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình", Vicki Salemi, chuyên gia về nghề nghiệp tại Monster, cho biết. "Đối với hầu hết mọi người, mùa hè này không còn là chuyện họ sẽ đi du lịch ở đâu mà là về việc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trong khi vẫn quản lý được thực tế tài chính và ngân sách eo hẹp hơn. Chúng ta đang thấy người lao động ngày nay ưu tiên khả năng chi trả, sự linh hoạt và ổn định tài chính hơn là chi tiêu tùy ý", bà nói.

Nhiều người Mỹ chọn du lịch gần nhà ẢNH: REUTERS

Báo cáo nhận thấy rằng 39%, hay gần hai phần năm số người lao động, đang cắt giảm chi phí đi lại, trong khi 28% số người được khảo sát cho biết đang tập trung nhiều hơn vào việc tiết kiệm tiền thay vì chi tiêu. Đáng chú ý nhất, 86% nhóm được khảo sát tiết lộ rằng căng thẳng tài chính của họ đã tăng lên trong năm qua, và 46% cảm thấy đó là một sự thay đổi "đáng kể".

Trong khi đó, 17% số người tham gia khảo sát cho biết kế hoạch hè của họ vẫn giữ nguyên, dù là đi du lịch hay ở nhà. "Xu hướng nghỉ hè tại chỗ cho thấy người Mỹ đang chủ động tiết kiệm từng đồng tiền khó nhọc kiếm được. Nếu bạn chọn nghỉ hè tại nhà, điều quan trọng là phải hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài! Việc họ không đi du lịch xa không có nghĩa là việc ngắt kết nối đó kém quan trọng hơn", Salemi nói.

"Hãy như một du khách trong chính thị trấn hoặc thành phố của bạn, hãy đi dã ngoại trong công viên địa phương, đi du lịch trong ngày - điều quan trọng nhất là hãy dành thời gian nghỉ ngơi xứng đáng sau những giờ làm việc vất vả. Chắc chắn, nó có thể không hào nhoáng như việc đến thăm tháp Eiffel, nhưng đó vẫn là một kỳ nghỉ ngơi khỏi công việc", bà nói thêm.