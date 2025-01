Hơn 50 tuyến đường bị hư hỏng do chở vật liệu thi công cao tốc

Hơn 170 km đường bị hư hỏng nghiêm trọng

Ngày 3.1, Sở GTVT tỉnh Bình Định có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc khắc phục, sửa chữa và hoàn trả các đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Xe tải chở vật liệu thi công cao tốc cày nát đường dân sinh ẢNH: T.Đ.

Theo đó, qua kiểm tra, hiện nay hệ thống đường tỉnh có 4 tuyến (629, 630, 636 và 638) bị hư hỏng nặng do phục vụ thi công dự án cao tốc, với tổng chiều dài hơn 105 km. Ngoài ra, có hơn 56 tuyến đường ở các địa phương với tổng chiều dài hơn 66 km cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Một trong những điểm bị hư hỏng nặng nhất là đoạn từ Km 1+00 đến Km 3+170 trên tuyến đường 629. Tình trạng hư hỏng này gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

Một tuyến đường ở Bình Định bị nứt, hư hỏng nghiêm trọng ẢNH: T.T

Trước tình hình hư hỏng các tuyến đường, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85) đã chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các tuyến bị hư hỏng, xuống cấp trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, công tác sửa chữa, khắc phục vẫn chưa được thực hiện kịp thời, còn sơ sài, qua loa, nhiều trường hợp còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở GTVT tỉnh Bình Định đề nghị UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục ngay các hư hỏng, hoàn thành sửa chữa trước ngày 15.1.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân liên quan nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, chậm trễ trong sửa chữa, gây bức xúc trong nhân dân. Cử các cơ quan, cán bộ chuyên môn có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, các đơn vị, địa phương xây dựng phương án sửa chữa và khôi phục nguyên trạng các tuyến bị hư hỏng do phục vụ thi công dự án cao tốc…

Xe tải chạy với lưu lượng cao gây bụi, hư hỏng đường khiến người dân bức xúc ẢNH: T.T

'Yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn trả đường cho tỉnh'

Tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Bình Định vào ngày 12.12.2024, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định), cho biết hiện nay trên địa bàn TX.An Nhơn triển khai nhiều công trình dự án, trong đó có dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều tuyến đường sử dụng để vận chuyển vật liệu thi công dự án cao tốc bị hư hỏng, xuống cấp rất nặng. Một số tuyến đường mới được đầu tư, thảm nhựa rất đẹp nhưng hư hỏng nặng nề.

"Việc sử dụng các tuyến đường dân sinh để vận chuyển vật liệu thi công dự án cao tốc khiến người dân ở những tuyến đường này rất bức xúc", ông Tùng nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tất cả những vấn đề như hoàn trả đường giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường... đều được UBND tỉnh Bình Định kiến nghị đến Bộ GTVT. Qua đó, Bộ GTVT đã có văn bản tháo gỡ, giải quyết.

"UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các, sở, ngành đi kiểm tra từng vị trí đường ở địa phương bị hư hỏng và yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn trả đường cho tỉnh", ông Hoàng cho biết thêm.