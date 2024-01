Hơn 50.000 người dân thành phố 'đổi gió' đón năm mới tại trung tâm mới

Thêm địa điểm đón năm mới hoành tráng dành cho người dân thành phố

Ngay từ khi được công bố, sự hợp tác giữa hai thương hiệu lớn là Masterise Homes và Heineken trong Lễ hội đón năm mới Luxury Countdown Party 2024 đã "gây sốt" và trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Vì vậy, nhiều người lựa chọn thay đổi địa điểm đón năm mới từ quận 1 sang trung tâm mới. Anh Quốc Huy (32 tuổi, TP.Thủ Đức) chia sẻ: "Nghe nói năm nay có điểm bắn pháo hoa gần nhà, lại có đêm nhạc nên mình mua vé đưa gia đình tham gia ngay, khỏi phải đi xa nữa. Vì như vậy, cả nhà vừa có thể trải nghiệm ngắm pháo hoa vừa xem nhạc nước, con mình thì rất thích xem ca nhạc, cả nhà đều vui mà không cần phải chen chúc khói bụi như mọi năm". Ngoài người dân ở khu vực lân cận TP.Thủ Đức, còn có rất nhiều gia đình, bạn trẻ di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến tham gia "Luxury Countdown Party 2024" vì muốn có những trải nghiệm đón năm mới khác biệt, mới mẻ hơn.

Hơn 50.000 người dân TP.HCM được trải nghiệm đại tiệc pháo hoa kết hợp nhạc nước ngoạn mục

Vượt ngoài kỳ vọng, Luxury Countdown Party 2024 tại The Global City đã thỏa mãn người tham dự bởi âm nhạc đã tai, pháo hoa mãn nhãn. Màn trình diễn nhạc nước và pháo hoa quy mô trong vòng 15 phút đã đem đến khung cảnh vô cùng mãn nhãn cho người xem. Masterise Homes đã đặc biệt thiết kế một phiên bản nhạc nước riêng nhằm chào đón mùa lễ hội với hiệu ứng rực rỡ, hoành tráng, chinh phục mọi cảm xúc của người xem.

"Luxury Countdown Party" - lễ hội đếm ngược được mong đợi mỗi năm

Được tổ chức lần đầu vào cuối năm 2022 bởi Masterise Homes, năm nay sự kiện "Luxury Countdown Party" lại tiếp tục gây được tiếng vang trong lòng công chúng, xứng đáng trở thành lễ hội đếm ngược đáng mong đợi mỗi năm nhờ 3 yếu tố ấn tượng.

Nếu năm ngoái người dân thành phố đã choáng ngợp trước màn kết hợp pháo hoa và nhạc nước ngoạn mục lần đầu có mặt tại TP.HCM thì năm nay, quy mô được đầu tư gấp 10 lần so với năm ngoái. Bất ngờ hơn, The Global City còn trở thành một trong những điểm bắn pháo hoa của TP.HCM.

Với quy mô hoành tráng cùng những hoạt động đặc sắc, "Luxury Countdown Party" tổ chức tại The Global City dự kiến trở thành sự kiện được trông đợi hằng năm

Tiếp đến là "cú bắt tay" đưa Heineken về Trung tâm mới. Sau "Luxury Countdown 2023" hay gần nhất là Đại nhạc hội GenFest thu hút 35.000 bạn trẻ tham dự sau 2 ngày tổ chức, The Global City với ưu thế về sức chứa, hệ tiện ích - cơ sở vật chất hàng đầu đã thể hiện được tiềm năng trở thành địa điểm vui chơi giải trí có sức hút lớn với giới trẻ và người dân thành phố. Đây chính là tiền đề để Heineken quyết định hợp tác với Masterise Homes tổ chức "Luxury Countdown Party 2024" và cam kết cùng nhau cải thiện quy mô, chất lượng của lễ hội này trong tương lai.



Thương hiệu countdown đình đám Heineken tại The Global City

Cuối cùng là sự đổ bộ của dàn "Line-up" vô cùng chất lượng. Tại tiệc countdown năm nay, Masterise Homes cùng với nhãn hàng Heineken đã "chơi lớn" khi mời DJ quốc tế Tungevaag từ Tomorrowland 2023 đến Việt Nam để trình diễn tại sự kiện. Sự xuất hiện của nhân vật từng được đề cử giải Grammy đã khiến tín đồ EDM ở mọi nơi phải ghen tị với giới trẻ có mặt tại The Global City vào đêm 31.12 vừa qua. Xuất hiện bên cạnh DJ lừng danh này còn có ban nhạc Chillies, rapper Obito, rapper Pháo, ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca sĩ Grey D và đặc biệt là hai ngôi sao lớn Hà Anh Tuấn và Đông Nhi. Họ đều là những tên tuổi bảo chứng trong showbiz Việt hiện tại, với các tiết mục "chiều lòng" gu âm nhạc phong phú từ số lượng lớn khách tham gia chương trình. Với danh sách nghệ sĩ từ quốc tế đến Việt Nam được đầu tư và làm mới mỗi năm, "Luxury Countdown Party" chắc chắn trở thành cái tên hàng đầu với khán giả yêu âm nhạc khi tìm kiếm địa điểm vui chơi dịp cuối năm.

Sự xuất hiện của DJ Tungevaag đã làm khuấy đảo sân khấu

Dàn lineup "hót hòn họt" đã đổ bộ và mang đến nhiều phần trình diễn "đã tai" chào đón một năm mới sôi động

Bên cạnh bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng, khách tham gia Luxury Countdown 2024 còn được hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm đa dạng như chụp hình với booth tương tác 360 độ, lễ hội thả diều ban đêm, "quẩy" cùng những màn flashmob và streetdance vui nhộn hay nạp năng lượng tại các gian hàng ẩm thực đa dạng, phong phú.

Nhiều khách hàng háo hức check-in vào khu vực sự kiện để tận hưởng đêm nhạc

Thành công của Luxury Countdown 2024 là minh chứng cho tiềm năng của The Global City. Với những yếu tố trên, công chúng có thể trông đợi sự trở lại hoành tráng hơn nữa từ thương hiệu "Luxury Countdown Party" những năm tiếp theo. Khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đang vận hành hay công viên giải trí City Park chuẩn bị ra mắt sẽ là những "át chủ bài" cho Trung tâm mới The Global City trở thành tâm điểm thu hút du khách, người dân thành phố mỗi dịp đặc biệt. Còn hiện tại, sau thành công của Lễ hội 2024, The Global City đang tiếp tục hoàn thiện các khu vực tiện ích khác để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên đán hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.

