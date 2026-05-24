Hơn 53.000 bệnh nhân ung thư nghèo được tiếp sức từ Quỹ Ngày mai tươi sáng

Tối 23.5, chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo với chủ đề “Ngày mai tươi sáng" đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 15 năm quỹ đồng hành cùng người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

'Phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là một hoàn cảnh nhọc nhằn và mất mất'

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của Quỹ Ngày mai tươi sáng trực thuộc Bộ Y tế trong hành trình đồng hành, giúp đỡ là điểm tựa cho những bệnh nhân ung thư lúc khó khăn.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện ẢNH: N.T

"Phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là một hoàn cảnh nhọc nhằn và mất mất, có những gia đình dốc tài sản để chữa bệnh cho người thân, có những người bệnh âm thầm chịu đựng đau đớn nhưng vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng được sống, được ở bên gia đình, được nhìn thấy ngày mai tươi sáng. Trong những thời khắc khó khăn nhất, tình người trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Một sự sẻ chia đúng lúc không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị mà còn giúp họ giữ lại niềm tin và nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng ghi nhận và tri ân đội ngũ y bác sĩ, những người ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân bằng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và lòng nhân hậu của mình. Đồng thời biểu dương và tri ân các doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ, các tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm đã bền bỉ đồng hành cùng bệnh nhân nghèo trong suốt thời gian qua.

"Không ai phải chiến đấu với ung thư một mình"

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K - Phó chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, cho biết quỹ ra đời năm 2011 từ trách nhiệm và tình cảm của ngành y tế dành cho bệnh nhân ung thư.

“Trong suốt 15 năm qua, quỹ đã trở thành cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và người bệnh. Hơn cả những con số hỗ trợ, điều đọng lại chính là niềm tin được thắp lên, là ánh mắt hy vọng và nụ cười trở lại của người bệnh khi nhận được sự sẻ chia”, ông Quảng nói.

Chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ Ngày mai tươi sáng năm 2026 với nhiều tiết mục đặc sắc và xúc động, lan tỏa thông điệp "Không ai phải chiến đấu với ung thư một mình". Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, mang đến những phút giây lắng đọng và truyền cảm hứng cho khán giả.

Tiết mục mở màn chương trình của ca sĩ Võ Hạ Trâm ẢNH: LÊ CẦM

Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện chân thực về hành trình của các "chiến binh ung thư", những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm hy vọng nhờ sự đồng hành của Quỹ Ngày mai tươi sáng và cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Ngày mai tươi sáng tiếp tục phát động chiến dịch "Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư" năm 2026. Năm nay, cộng đồng có thể tham gia ủng hộ thuận tiện và an toàn thông qua hình thức quét mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng. Toàn bộ thông tin tiếp nhận và ủng hộ sẽ được cập nhật công khai, minh bạch theo thời gian thực trên website của Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400.