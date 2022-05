Hơn 6.000 tỉ đồng làm cao tốc nối Đồng Tháp - Tiền Giang

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ GTVT xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh (Đồng Tháp) - An Hữu (Tiền Giang) với chiều dài gần 28 km.

Cụ thể, dự án có điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4 km), thuộc địa phận xã An Bình (H.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8 km), thuộc địa phận xã An Thái Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang).

Căn cứ vào khả năng bố trí vốn và tình hình giao thông hiện nay, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được chia làm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 (Km0+000-Km16+000) từ xã An Bình đến xã Mỹ Hiệp (H.Cao Lãnh), có chiều dài khoảng 16 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.712 tỉ đồng.





Dự án thành phần 2 (Km16+000-Km27+430) từ xã Mỹ Hiệp (H.Cao Lãnh) đến xã An Thái Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang) có chiều dài khoảng 11,43 km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.300 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ước tính sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 6.000 tỉ đồng bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị là hơn 4.000 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự kiến khoảng 856 tỉ đồng.

Với nhu cầu giải ngân vốn này, trong giai đoạn 2021- 2025, ban đề nghị bố trí khoảng 4.812 tỉ đồng (khoảng 80% tổng mức đầu tư). Phần còn lại khoảng hơn 1.200 tỉ đồng (khoảng 19,98% tổng mức đầu tư) chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 - 2030.

Nếu được phê duyệt, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ thực hiện từ năm 2022 - 2026, trong đó bước chuẩn bị dự án được triển khai trong năm 2022; giải phóng mặt bằng, tái định cư trong năm 2022 - 2023 cơ bản đạt 90 - 95%; thi công xây dựng công trình từ năm 2023 và cơ bản hoàn thành năm 2025; hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng từ năm 2026. Đây là một trong nhiều dự án cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía nam đang được khởi động.