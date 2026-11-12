Hơn 6 triệu lượt xem màn tốt nghiệp độc lạ, ChatGPT và Claude bất ngờ xuất hiện

Chia sẻ về ý tưởng này, Phương Thảo cho biết ChatGPT là một trong những người bạn đồng hành đặc biệt trong suốt những năm đại học. Bên cạnh thầy cô và bạn bè, các công cụ AI đã hỗ trợ Thảo trong nhiều công việc học tập, từ tìm kiếm ý tưởng, giải quyết bài tập đến những lúc bí ý tưởng và chưa biết bắt đầu từ đâu. Từ trải nghiệm đó, Thảo nảy ra ý tưởng đưa hình ảnh những ứng dụng AI quen thuộc vào lễ tốt nghiệp.

"Mình muốn biến một điều rất quen thuộc trong đời sống sinh viên hiện nay thành một màn xuất hiện thật vui nhộn và khác biệt", Thảo chia sẻ.

Với nữ cử nhân, lễ tốt nghiệp không chỉ là dịp nhận tấm bằng sau nhiều năm học tập mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình đại học theo cách riêng ẢNH: PHƯƠNG THẢO CUNG CẤP

Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm sử dụng hộp mica, thiết kế và in hình giao diện của ChatGPT, Claude rồi dán lên bề mặt hộp. Hai người bạn chỉ cần đội hộp lên đầu, kết hợp với áo cử nhân và mũ tốt nghiệp là hoàn thành tạo hình hai ứng dụng AI phiên bản đời thực.

Khi bước lên sân khấu, Thảo cảm thấy vui và hào hứng trước sự bất ngờ của thầy cô, bạn bè, khán giả và gia đình. Nhiều người thích thú chụp ảnh, quay video để lưu lại khoảnh khắc này.

"Đây là một cột mốc chỉ có một lần trong đời sinh viên, nên mình muốn tận dụng cơ hội này để tạo ra một màn xuất hiện thật vui, có chút bất ngờ và mang đậm dấu ấn cá nhân", Thảo nói.

Là bạn hóa thân thành ứng dụng ChatGPT, Trần Tiến Đạt, sinh viên khóa K19 ngành quản trị truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH FPT TP.HCM, cho biết cả nhóm đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để chuẩn bị, từ khâu lên ý tưởng đến khi cùng nhau hiện thực hóa từng sản phẩm.

"Thú thật, từ khi nghe ý tưởng cho đến lúc bắt tay vào chuẩn bị và chính thức bước lên sân khấu, mình luôn cảm thấy rất hào hứng và mong chờ. Bởi đây không đơn thuần là một màn xuất hiện vui nhộn, mà còn là cách để chúng mình đưa một hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống học tập của sinh viên thời đại AI vào một sự kiện trang trọng", Đạt bộc bạch.

Phương Thảo lên sân khấu cùng hai người bạn ChatGPT và Claude

Đạt cũng cho biết không chỉ có màn xuất hiện thú vị đó, bạn còn cùng chuẩn bị chiếc nón "Học cao hiểu sâu" và một tấm bằng tốt nghiệp phóng lớn, khoét ba khung ảnh để sinh viên đứng giữa hai thầy cô hướng dẫn hoặc giảng viên. Theo Đạt, ý tưởng này mang thông điệp tri ân, đồng thời tạo một cách thể hiện dí dỏm về hành trình học tập và những người đã đồng hành với sinh viên.

Đạt cho biết nhóm không đặt kỳ vọng cụ thể về số lượt xem, nhưng khá tự tin rằng những nội dung gần gũi với đời sống sinh viên, được đầu tư về ý tưởng và cách thể hiện sẽ nhận được sự quan tâm. Theo chia sẻ của Đạt, 3 màn xuất hiện độc đáo đã đạt tổng cộng hơn 6 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Đạt chia sẻ: "Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con số lượt xem mà còn là việc chúng mình đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho một mùa tốt nghiệp".

Để những ý tưởng trên sân khấu trở thành hiện thực, phía sau còn có quá trình lên kế hoạch, sáng tạo và điều phối của Đỗ Hữu Phát, 27 tuổi, Trưởng phòng Sáng tạo nội dung tại Ban Công tác học đường - khối giáo dục FPT. Phát cho biết nhóm phụ trách sáng tạo nội dung và quản lý sản xuất video cá nhân hóa khoảnh khắc nhận bằng của tân cử nhân. Công việc không chỉ dừng ở việc gợi mở ý tưởng mà còn hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa các màn xuất hiện, đồng thời điều phối quá trình ghi hình và sản xuất video.

Theo Phát, khó khăn lớn nhất là bảo đảm thời gian và tính phù hợp với không khí buổi lễ ẢNH: HỮU PHÁT CUNG CẤP

Theo Hữu Phát, khó khăn lớn nhất khi triển khai những ý tưởng này là kiểm soát thời gian và bảo đảm sự phù hợp với không khí lễ tốt nghiệp. Với hàng ngàn sinh viên tham gia, mỗi lượt bước lên sân khấu chỉ kéo dài khoảng 15 - 30 giây. Vì vậy, đạo cụ cồng kềnh hoặc thao tác chuẩn bị kéo dài có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của buổi lễ.

"Nhóm phải kiểm tra trước kích thước, chất liệu đạo cụ, bảo đảm không che khuất tầm nhìn của đại biểu và không có yếu tố phản cảm. Ban đầu nhóm dự định chuẩn bị ba mô hình AI gồm Gemini, ChatGPT và Claude. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kích thước và tính thẩm mỹ, nhóm quyết định chỉ sử dụng hai mô hình ChatGPT, Claude trong ngày diễn ra sự kiện", Hữu Phát cho biết thêm.

Bên cạnh đó, những ý tưởng có sự tương tác với giảng viên cũng cần được trao đổi và nhận được sự đồng thuận trước khi thực hiện. Với tấm bằng tốt nghiệp có ba khung ảnh, sự phối hợp của các thầy cô trao bằng là yếu tố giúp màn xuất hiện diễn ra thuận lợi.

Với nhiều sinh viên, khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận bằng không chỉ đánh dấu chặng đường học tập khép lại, mà còn là dịp để lưu giữ những năm tháng thanh xuân theo cách riêng.

Không chỉ tạo tiếng cười, một số màn xuất hiện còn gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn của sinh viên dành cho thầy cô, bạn bè. Khi được chuẩn bị phù hợp với khuôn khổ buổi lễ, những ý tưởng ấy góp phần làm cho ngày tốt nghiệp trở nên gần gũi, đáng nhớ hơn.