Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 60 chuyên gia quốc tế bàn cách lập mạng lưới kính hiển vi cho Việt Nam

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
25/02/2026 17:21 GMT+7

Hơn 60 chuyên gia từ 12 quốc gia bàn cách xây dựng mạng lưới kính hiển vi dùng chung, nâng cao năng lực công nghệ lõi cho Việt Nam.

Sáng 25.2, Hội nghị quốc tế về Hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu (ICAM-2026) khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp cùng Hội Lý sinh Việt Nam, Hội Kính hiển vi Việt Nam tổ chức.

ICAM-2026 quy tụ hơn 60 nhà khoa học, kỹ sư và đại diện doanh nghiệp thiết bị kính hiển vi đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ. Gần 70 báo cáo khoa học được trình bày tại các phiên toàn thể, song song và poster. Tuy nhiên, điểm nhấn của hội nghị không chỉ nằm ở số lượng tham luận, mà ở mục tiêu dài hạn: xây dựng mạng lưới kính hiển vi tiên tiến dùng chung cho Việt Nam.

Hơn 60 chuyên gia quốc tế bàn cách lập mạng lưới kính hiển vi cho Việt Nam - Ảnh 1.

Các nhà khoa học dự lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về Hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu tại ICISE sáng 25.2

ẢNH: ICISE

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN Gia Lai, khẳng định ICAM-2026 tập trung cập nhật các công nghệ kính hiển vi hiện đại và thúc đẩy ứng dụng trong khoa học sự sống, khoa học vật liệu. Ông nhấn mạnh hội nghị góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước, tăng cường kết nối khu vực và quốc tế, từ đó từng bước nâng vị thế khoa học Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi.

Hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế như TS Teng-Leong Chew (Viện Y học Howard Hughes, Mỹ), GS Ricardo Garcia (Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha), GS Hing Hiang Lian (Malaysia) và GS Nagai Takeharu (Nhật Bản)… Các báo cáo tập trung vào kính hiển vi điện tử, kính hiển vi lực nguyên tử, kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải, kỹ thuật quan sát tế bào sống, in-situ, operando.

Đáng chú ý, xu hướng kết hợp kính hiển vi với trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút nhiều thảo luận. AI giúp phân tích hình ảnh nhanh và chính xác, cho phép theo dõi quá trình sinh học hoặc biến đổi vật liệu theo thời gian thực với độ phân giải cao. Giới chuyên gia nhận định đây là hướng đi chiến lược khi Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghệ nano, công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Hơn 60 chuyên gia quốc tế bàn cách lập mạng lưới kính hiển vi cho Việt Nam - Ảnh 2.

Các chuyên gia quốc tế tham dự ICAM-2026

ẢNH: ICISE

Bên cạnh nội dung học thuật, ICAM-2026 dành nhiều thời gian bàn giải pháp xây dựng hạ tầng dùng chung. Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tổ chức mạng lưới kính hiển vi tại những quốc gia còn hạn chế nguồn lực. Cơ chế chia sẻ thiết bị, đồng bộ quy trình vận hành và hợp tác quốc tế được xem là chìa khóa để tối ưu hóa đầu tư, tránh lãng phí các hệ thống trị giá hàng triệu USD.

Theo ban tổ chức, việc hình thành mạng lưới không chỉ giúp khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhà khoa học trẻ, nhóm nghiên cứu mới. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu - phát triển (R&D) trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Trước thềm hội nghị, ban tổ chức triển khai khóa đào tạo thực hành kính hiển vi cho nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ Việt Nam. Học viên trực tiếp vận hành thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng khai thác và phân tích dữ liệu, thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết.

Hơn 60 chuyên gia quốc tế bàn cách lập mạng lưới kính hiển vi cho Việt Nam - Ảnh 3.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN Gia Lai; PGS-TS Ngô Xuân Kiên, ĐH Kanazawa; PGS-TS Trần Quang Huy, ĐH Phenikaa (từ trái sang)

ẢNH: ICISE

Hai đồng chủ tịch hội nghị là PGS-TS Trần Quang Huy (ĐH Phenikaa, Việt Nam) và PGS-TS Ngô Xuân Kiên (ĐH Kanazawa, Nhật Bản) kêu gọi các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước tăng cường phối hợp, cùng xây dựng mạng lưới kính hiển vi tiên tiến. Nếu triển khai hiệu quả, mạng lưới này sẽ trở thành "hạ tầng mềm" quan trọng, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng tầm nghiên cứu khoa học Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Người vá tranh triệu USD qua… kính hiển vi

Người vá tranh triệu USD qua… kính hiển vi

Hiền Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Hiền) thuộc thế hệ 8X, từng học và sống ở Pháp 17 năm, hiện là một trong những chuyên gia phục chế tranh hiếm hoi tại VN. Chị đã phục chế những bức tranh quý thời Đông Dương, tranh vua Hàm Nghi.

Khám phá thêm chủ đề

Kính hiển vi mạng lưới kính hiển vi ICISE khoa học Việt Nam ICAM-2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận