Hơn 60 chuyên gia quốc tế bàn cách lập mạng lưới kính hiển vi cho Việt Nam

Sáng 25.2, Hội nghị quốc tế về Hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu (ICAM-2026) khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp cùng Hội Lý sinh Việt Nam, Hội Kính hiển vi Việt Nam tổ chức.

ICAM-2026 quy tụ hơn 60 nhà khoa học, kỹ sư và đại diện doanh nghiệp thiết bị kính hiển vi đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ. Gần 70 báo cáo khoa học được trình bày tại các phiên toàn thể, song song và poster. Tuy nhiên, điểm nhấn của hội nghị không chỉ nằm ở số lượng tham luận, mà ở mục tiêu dài hạn: xây dựng mạng lưới kính hiển vi tiên tiến dùng chung cho Việt Nam.

Các nhà khoa học dự lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về Hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu tại ICISE sáng 25.2 ẢNH: ICISE

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN Gia Lai, khẳng định ICAM-2026 tập trung cập nhật các công nghệ kính hiển vi hiện đại và thúc đẩy ứng dụng trong khoa học sự sống, khoa học vật liệu. Ông nhấn mạnh hội nghị góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước, tăng cường kết nối khu vực và quốc tế, từ đó từng bước nâng vị thế khoa học Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi.

Hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế như TS Teng-Leong Chew (Viện Y học Howard Hughes, Mỹ), GS Ricardo Garcia (Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha), GS Hing Hiang Lian (Malaysia) và GS Nagai Takeharu (Nhật Bản)… Các báo cáo tập trung vào kính hiển vi điện tử, kính hiển vi lực nguyên tử, kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải, kỹ thuật quan sát tế bào sống, in-situ, operando.

Đáng chú ý, xu hướng kết hợp kính hiển vi với trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút nhiều thảo luận. AI giúp phân tích hình ảnh nhanh và chính xác, cho phép theo dõi quá trình sinh học hoặc biến đổi vật liệu theo thời gian thực với độ phân giải cao. Giới chuyên gia nhận định đây là hướng đi chiến lược khi Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghệ nano, công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia quốc tế tham dự ICAM-2026 ẢNH: ICISE

Bên cạnh nội dung học thuật, ICAM-2026 dành nhiều thời gian bàn giải pháp xây dựng hạ tầng dùng chung. Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tổ chức mạng lưới kính hiển vi tại những quốc gia còn hạn chế nguồn lực. Cơ chế chia sẻ thiết bị, đồng bộ quy trình vận hành và hợp tác quốc tế được xem là chìa khóa để tối ưu hóa đầu tư, tránh lãng phí các hệ thống trị giá hàng triệu USD.

Theo ban tổ chức, việc hình thành mạng lưới không chỉ giúp khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhà khoa học trẻ, nhóm nghiên cứu mới. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu - phát triển (R&D) trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Trước thềm hội nghị, ban tổ chức triển khai khóa đào tạo thực hành kính hiển vi cho nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ Việt Nam. Học viên trực tiếp vận hành thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng khai thác và phân tích dữ liệu, thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN Gia Lai; PGS-TS Ngô Xuân Kiên, ĐH Kanazawa; PGS-TS Trần Quang Huy, ĐH Phenikaa (từ trái sang) ẢNH: ICISE

Hai đồng chủ tịch hội nghị là PGS-TS Trần Quang Huy (ĐH Phenikaa, Việt Nam) và PGS-TS Ngô Xuân Kiên (ĐH Kanazawa, Nhật Bản) kêu gọi các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước tăng cường phối hợp, cùng xây dựng mạng lưới kính hiển vi tiên tiến. Nếu triển khai hiệu quả, mạng lưới này sẽ trở thành "hạ tầng mềm" quan trọng, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng tầm nghiên cứu khoa học Việt Nam trong giai đoạn mới.