Hơn 60% đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Theo dự kiến, sáng nay 27.6, các đại biểu Quốc hội sẽ tham gia biểu quyết thông qua dự án luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGT).



Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý gửi tới các đại biểu. Nội dung nhận được nhiều quan tâm là có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe?

Các đại biểu tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV GIA HÂN

Tha thiết đề nghị cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" không phải nội dung mới, được kế thừa từ luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Quy định này góp phần phòng ngừa vi phạm, làm giảm tai nạn, giảm rủi ro, thiệt hại tiềm ẩn do việc sử dụng rượu, bia gây ra; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tốt hơn so với việc cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định.

Tại kỳ họp thứ 7 đang diễn ra, có 31/50 đoàn đại biểu và 9 đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội trường tán thành với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn; 19/50 đoàn đại biểu và 7 đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội trường đề nghị quy định có ngưỡng; 3 đại biểu đề nghị đưa ra 2 phương án xin ý kiến.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau, ngày 21.6 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng phiếu xin ý kiến (qua app). Tổng số có 388 đại biểu tham gia.

Kết quả cho thấy, 293 đại biểu (chiếm 75,52% đại biểu cho ý kiến và chiếm 60,16% tổng số đại biểu Quốc hội) nhất trí với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn. 95 đại biểu (chiếm 24,48% đại biểu cho ý kiến và chiếm 19,51% tổng số đại biểu Quốc hội) đề nghị cần có mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn.

Trên cơ sở ý kiến của đa số đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tha thiết đề nghị Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn nhằm bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi.

Khi hình thành nếp văn hóa "đã uống rượu, bia thì không lái xe", cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành tổng kết, đề xuất việc quy định hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn GIA HÂN

Chưa phát hiện trường hợp nào oan, sai về nồng độ cồn

Quá trình xây dựng luật, có ý kiến đề nghị làm rõ ngưỡng phát hiện của máy kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông để phân biệt với trường hợp không uống rượu, bia mà vẫn có nồng độ cồn trong máu.

Đồng thời giao Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật, định lượng ethanol trong máu đối với các trường hợp không sử dụng rượu, bia mà có độ nồng độ cồn; làm rõ trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do bị bệnh dẫn đến tăng chuyển hóa nồng độ cồn nội sinh.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định vào dự thảo luật theo hướng giao Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Theo chuyên gia y tế, cồn nội sinh là cồn tự sinh ra trong cơ thể mà không có bất kỳ tác động nào khác bên ngoài, có nồng độ rất thấp mà các thiết bị thông thường kiểm tra nồng độ cồn hiện nay không thể phát hiện được. Thực tiễn từ hoạt động kiểm tra của lực lượng CSGT thời gian qua cũng cho thấy chưa phát hiện trường hợp nào oan, sai về nồng độ cồn.

Có ý kiến đề nghị quy định các mức nồng độ cồn thấp chỉ nên xử phạt hành chính để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

Giải trình vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định hiện hành chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, người vi phạm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kể cả có nồng độ cồn ở mức độ cao.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ ghi nhận ý kiến của đại biểu để sớm sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan, từ đó quy định mức xử phạt phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.