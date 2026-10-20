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    Hơn 600 lượt ngành mới mở trong 1 năm ở các trường đại học

    Hà Ánh
    Hà Ánh

    Theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố, năm 2025 có hơn 600 lượt ngành được mở mới ở bậc đào tạo ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ.

    Đại học mở hơn 600 lượt ngành mới trong năm 2025 - Ảnh 1.

    Năm 2025, có hơn 600 lượt ngành được mở mới, riêng bậc ĐH có 445 lượt

    ảnh: t.n

    Mới đây, Bộ GD-ĐT công bố số liệu về kết quả phát triển các chương trình đào tạo trong giai đoạn 2022-2025. Số lượng chương trình mở mới tăng trưởng nhanh và liên tục qua từng năm, thể hiện sự mở rộng và thích ứng mạnh mẽ của hệ thống giáo dục ĐH.

    Cụ thể, số lượt mở ngành mới ở năm 2024 là 477, năm 2025 là 613, tương ứng mức tăng 28,5%. Trong đó có 445 lượt ở trình độ ĐH, 116 lượt thạc sĩ và 52 lượt tiến sĩ. Đáng chú ý, tỷ lệ lượt mở ngành do cơ sở đào tạo tự quyết định tăng từ 55,18% năm 2022 lên 76,51% năm 2025.

    Số lượt mở ngành đào tạo giai đoạn 2022-2025 cụ thể như sau:

    Đại học mở hơn 600 lượt ngành mới trong năm 2025 - Ảnh 2.

    nguồn: bộ gd-đt

    Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, số lượt mở ngành đào tạo này phản ánh việc mở rộng thực hiện quyền tự chủ; chất lượng và hiệu quả của ngành mới cần được kiểm chứng bằng điều kiện bảo đảm chất lượng, số tuyển thực tế, kết quả tốt nghiệp và việc làm.

    Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các ĐH hiện đang đào tạo 7 khối ngành. Tính đến ngày 20.8, hệ thống các cơ sở giáo dục ĐH ghi nhận 2.798.974 người đang học, gồm 2.595.831 người học ĐH, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh. Trong năm học 2025-2026, với 753.286 người học, khối ngành V đang thu hút nhiều người học nhất với các ngành gồm: toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y.

    7 khối ngành theo quy định của Bộ GD-ĐT gồm:

    • Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
    • Khối ngành II: Nghệ thuật
    • Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
    • Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
    • Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y
    • Khối ngành VI: Sức khỏe
    • Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.

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