Hơn 600 thiếu nhi cùng 'Vui hội trăng rằm'

Tối ngày 25.9, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể P.Bàn Cờ tổ chức Ngày hội đón Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề "Vui hội trăng rằm", thu hút hơn 600 em thiếu nhi tham gia.

Ngay khi chương trình bắt đầu, không khí tại ngày hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các hội thi, tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu. Những em nhỏ chăm chú theo dõi các tiết mục trên sân khấu, có em còn đứng dậy nhún nhảy theo điệu múa cùng đội biểu diễn.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ ẢNH: TUẤN QUANG

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, những phần quà cũng được trao đến tận tay cho các em, đây là dịp để các em có thêm niềm vui trong ngày Tết Trung thu.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Bàn Cờ , TP.HCM, cho biết phường được sự đồng hành của các vị mạnh thường quân, các nhà tài trợ để hỗ trợ tổ chức cho hơn 600 em thiếu nhi trên địa bàn có Tết Trung thu thật ý nghĩa . Mục đích đem lại cho các em một sân chơi bổ ích để làm động lực cho các em có sức khỏe, tinh thần tốt và có động lực để học tập tốt trong năm 2026 .

Thiếu nhi đang trang trí lồng đèn ngôi sao trong chương trình "Vui hội trăng rằm" ẢNH: TUẤN QUANG

Anh Bùi Duy Hưng, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Bàn Cờ, cho biết chương trình "Vui hội trăng rằm" hướng đến các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các em thiếu nhi đang sinh sống trên địa bàn của P.Bàn Cờ.

Theo anh Hưng, đây cũng là dịp để các em có một không gian vui chơi giải trí cùng nhau, tham gia các gian hàng và những tiết mục văn nghệ, tham gia phá cỗ, tiếp đó sẽ nhận những phần quà, giúp các em có được một mùa trung thu thật sự trọn vẹn và ý nghĩa.

Đi cùng học sinh, Đỗ Khánh Duyên, 25 tuổi, đang công tác tại phân hiệu Trường THCS Bàn Cờ, cho biết được sự phân công phía nhà trường đưa các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập đến tham dự chương trình và nhận quà trung thu.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các em thiếu nhi vui mừng khi được nhận quà trung thu ẢNH: TUẤN QUANG

"Mình cảm thấy được sự quan tâm từ phường và các mạnh thường quân, đơn vị đồng hành rất to lớn dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các em có một mùa trung thu ấm áp", Duyên chia sẻ.

Háo hức khi được nhận quà trung thu, Hứa Thanh Tuyết Nhi, học sinh phân hiệu Trường THCS Bàn Cờ, cho biết: "Khi được tham gia chương trình trung thu trên địa bàn phường và nhảy múa văn nghệ cùng các bạn đồng trang lứa em thấy rất vui. Sau khi nhận được những phần quà trung thu, em càng vui hơn vì được ăn bánh kẹo. Em xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã trao quà để em có mùa trung thu vui vẻ".