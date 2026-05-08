Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hơn 6.000 VĐV chạy đêm, lan tỏa lối sống năng động ở 'thành phố không ngủ'

Thu Thảo
08/05/2026 22:02 GMT+7

Hơn 6.000 VĐV sẽ tham dự giải chạy đêm 'Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026' vào ngày 16, 17.5 đánh dấu một hành trình lan tỏa lối sống năng động, giàu cảm xúc, trải nghiệm vẻ đẹp hiện đại về đêm trên từng cung đường chạy.

Tiếp nối dấu ấn của những mùa giải thành công trước, sự kiện năm nay được tổ chức hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), đồng thời hòa cùng không khí tự hào nhân dịp 51 năm ngày thống nhất đất nước. Trong không khí ý nghĩa đó giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống năng động mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một TP.HCM trẻ trung, hiện đại và đầy sức sống về đêm với người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Lễ công bố ra mắt giải chạy đêm TP.HCM

Giải do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh thành phố và Cung Văn hóa Lao động thành phố triển khai tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Theo đó "Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2026" tiếp tục được định vị là một lễ hội thể thao, giải trí về đêm sôi động dành cho cộng đồng chạy bộ. Song hành cùng các hoạt động thi đấu chính thức là chuỗi chương trình trải nghiệm hấp dẫn như "Shake Out Run" – hoạt động chạy khởi động trước ngày thi đấu, các buổi giao lưu kết nối cộng đồng runner và nhiều hoạt động tương tác đặc sắc khác.

Đông đảo đơn vị, VĐV tham dự

Rất nhiều đơn vị, VĐV tham dự buổi công bố giải

Giải chạy sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16 đến 17.5.2026 với ba cự ly thi đấu chính gồm 5 km, 10 km và half marathon (21,0975 km), thu hút hơn 6.000 VĐV trong nước và quốc tế tham dự. Cung đường chạy được thiết kế đặc biệt, đưa các VĐV băng qua những công trình biểu tượng và các địa danh mang đậm dấu ấn di sản của TP.HCM về đêm. Theo lịch trình, cự ly half marathon sẽ xuất phát lúc 23 giờ 55 ngày 16.5; tiếp nối là cự ly 10 km lúc 0 giờ 20 và cự ly 5 km lúc 0 giờ 35 ngày 17.5. Đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình trải nghiệm vẻ đẹp năng động, hiện đại của TP.HCM trên từng cung đường chạy.

Huy chương và các sản phẩm của giải

Bên cạnh hệ thống giải thưởng chung cuộc, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hạng mục thi đấu theo nhóm tuổi, nội dung cặp đôi vợ chồng và thi đấu đồng đội nhằm gia tăng tính hấp dẫn, đồng thời khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng yêu thể thao. Không gian ẩm thực "Saigon Corner" tiếp tục là điểm nhấn văn hóa đặc trưng được duy trì qua các mùa giải. Khu vực này mang đến trải nghiệm ẩm thực đường phố đậm hương vị sài gòn, phục vụ các VĐV sau khi hoàn thành đường chạy, góp phần tạo nên dấu ấn riêng và những kỷ niệm đáng nhớ.

Ký kết đồng hành của đơn vị tài trợ kim cương

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, giải chạy đêm TP.HCM không ngừng đổi mới và hoàn thiện để trở thành một trong những sự kiện chạy bộ tiêu biểu của thành phố. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là cơ hội kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Giải đấu sẽ góp phần truyền cảm hứng, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

