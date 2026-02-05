Hơn 6,1 tỉ đô la Mỹ sẽ được huy động về trung tâm tài chính tại TP.HCM

Sự kiện có sự tham dự của các Tập đoàn sản xuất máy bay, động cơ và các định chế tài chính hàng đầu thế giới như Airbus, Boeing, CFM International, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, cùng Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Ông Paul Meijers, Phó chủ tịch Điều hành Airbus chúc mừng Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Nền tảng tài chính mới cho tăng trưởng hàng không khu vực

AAFH được phát triển trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, trong đó Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và bền vững nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đặt tại TP.HCM - đô thị kinh tế năng động nhất của Việt Nam - AAFH cung cấp các chính sách ưu đãi chuyên biệt cho tài chính hàng không dựa trên khung pháp lý của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, bao gồm:

Chính sách thuế và phí cạnh tranh

Cơ chế tự do hóa dòng vốn và ngoại hối

Thanh toán đa tiền tệ và chuyển vốn xuyên biên giới linh hoạt

Cùng khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế nhằm bảo vệ quyền tài sản và thu hút chuyên gia toàn cầu

Các giải pháp tại AAFH được tích hợp theo mô hình "một điểm đến - đa dịch vụ", kết nối đồng bộ giữa tài chính - sân bay - thương mại tự do - MRO - đào tạo - logistics, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho các chủ thể trong chuỗi giá trị hàng không.

Dự kiến đến năm 2035, Trung tâm Tài chính hàng không TP.HCM sẽ thu hút và đạt quy mô giao dịch khoảng 50 tỉ USD. Qua đó không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mới mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào các phân khúc giá trị cao của ngành hàng không Việt Nam và khu vực.

Cam kết từ các đối tác chiến lược toàn cầu

Tại sự kiện, Chủ tịch VIFC-HCM Trương Minh Huy Vũ đã trao Chứng nhận Thành viên Chiến lược danh dự VIFC-HCM cho Airbus và Boeing - hai nhà sản xuất máy bay, công nghệ hàng đầu thế giới. Đây cũng là hai tập đoàn thuộc bảng xếp hạng Fortune Global 500, đề nghị được công nhận là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam mà không cần làm thủ tục đăng ký.

Chủ tịch VIFC-HCMC, tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ chia sẻ tại Lễ công bố Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Chủ tịch Vietjet, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu định hướng kiến tạo hệ sinh thái tài chính hàng không ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ông Paul Meijiers, Phó chủ tịch Điều hành Tập đoàn Airbus, chia sẻ: "Airbus đánh giá cao vai trò của Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương trong việc tạo lập nền tảng kết nối hiệu quả giữa nhu cầu phát triển đội tàu bay thế hệ mới và hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Tham gia với vai trò Thành viên Chiến lược danh dự là cam kết dài hạn của Airbus trong việc đồng hành cùng các giải pháp tài chính sáng tạo, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành hàng không".

Ông Trương Minh Huy Vũ - Chủ tịch VIFC-HCM - cho biết: "Việc ra mắt Trung tâm Tài chính cho lĩnh vực hàng không châu Á - Thái Bình Dương là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng VIFC trở thành một nền tảng tài chính quốc tế hiện đại, mở và đáng tin cậy. Chúng tôi thu hút nhà đầu tư không chỉ bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối trực tiếp dòng vốn với nền kinh tế thực".

Đại diện Airbus và Boeing nhận chứng nhận Thành viên Chiến lược danh dự của VIFC-HCMC ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Vietjet - Thành viên sáng lập và động lực giao dịch nền tảng

Sự hình thành của Trung tâm Tài chính hàng không tại Việt Nam có sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng không chủ chốt, trong đó Vietjet là thành viên sáng lập.

Với gần 600 tàu bay đang đặt mua - một trong những danh mục đặt hàng lớn nhất thế giới hiện nay - và nhu cầu tài chính dài hạn lớn, các hãng hàng không Việt Nam, đặc biệt là Vietjet đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động tài chính hàng không được triển khai thực chất ngay từ giai đoạn đầu, tạo dòng giao dịch nền tảng cho Trung tâm.

Chia sẻ tại sự kiện, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet - cho biết: "Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc tái định hình cách dòng vốn toàn cầu gắn kết với sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế Việt Nam cũng như khu vực. Vietjet cam kết tiên phong thúc đẩy các dòng giao dịch thực chất, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính hàng không mạnh mẽ, bền vững và có khả năng dẫn dắt tăng trưởng khu vực".

Các thỏa thuận lớn tại Singapore Airshow 2026

Tại Singapore Airshow 2026, Vietjet đã ký kết loạt thỏa thuận quan trọng về động cơ và tài chính tàu bay với các đối tác quốc tế hàng đầu, tổng giá trị hơn 6,1 tỉ USD.

Trong đó, Vietjet và Pratt & Whitney thuộc tập đoàn RTX, công ty hàng đầu thế giới về động cơ và dịch vụ động cơ máy bay, ký kết thỏa thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR.

Vietjet và Pratt & Whittney trao thỏa thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ cho 44 tàu bay Airbus ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Vietjet đồng thời ký những thỏa thuận tài chính tàu bay, ví dụ như với Pacific Investment Management Company (PIMCO) - Tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ với quy mô quản lý khoảng 2.000 tỉ USD.

Vietjet trao thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại TP.HCM chính thức ra mắt ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Định vị mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính hàng không toàn cầu

Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới trong các thập niên tới. Với sự đồng hành của Vietjet cùng các đối tác quốc tế như Airbus, Boeing và các nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới, Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của dòng vốn tài chính hàng không quốc tế, đồng thời là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các phân khúc giá trị cao của ngành hàng không toàn cầu.