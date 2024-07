Hơn 6.200 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng

So với 7 tháng năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.854 vụ (tăng 14,97%), giảm 717 người chết (giảm 10,36%), tăng 2.720 người bị thương (tăng 32,95%).



Xe bán tải biến dạng sau vụ va chạm với tàu hỏa khiến 2 người tử vong tại Đồng Nai tối 28.7 LÊ LÂM

Cụ thể, đường bộ xảy ra 14.125 vụ, làm chết 6.126 người, bị thương 10.953 người. Đường sắt xảy ra 84 vụ, làm chết 60 người, bị thương 18 người. Đường thủy xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người.

Tính riêng tháng 7, cả nước xảy ra 1.889 vụ tai nạn giao thông, làm chết 860 người và làm bị thương 1.424 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 190 vụ (tăng 11,18%), giảm 82 người chết (giảm 8,7%), tăng 294 người bị thương (tăng 26,02%).

Riêng hàng không trong 7 tháng xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C và 48 sự cố mức D. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 tai nạn mức A ( giảm 100%), giảm 3 sự cố mức C (giảm 75%).

Trong đó, 32 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 2 sự cố do chim va đập máy bay, 13 sự cố do con người (1 sự cố do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ lái, 3 sự cố do nhân viên kỹ thuật, 2 sự cố do nhân viên mặt đất), 1 sự cố do máy bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi máy bay khác, 1 sự cố mức B và 1 sự cố mức C đang trong quá trình điều tra.

Mới nhất, vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe bán tải xảy ra khoảng 20 giờ 40 ngày 28.7 tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường Phạm Văn Thuận (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 2 người tử vong.

Theo báo cáo của ngành đường sắt, thời điểm này, tàu khách SNT5 đang lưu thông theo hướng bắc - nam.

Khi tàu đi đến địa điểm trên bất ngờ có xe bán tải biển số 60C-097.05 (có 4 người ngồi trên xe) lao từ hẻm ra giữa đường ngang dẫn đến va chạm với tàu hoả.

Sau vụ va chạm, xe bán tải bị hất văng và va vào anh L.M.T (23 tuổi, quê Bình Dương, nhân viên môi trường) đang thu gom rác gần đó. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. Cháu B.H.N (13 tuổi) ngồi trên xe bán tải bị văng ra đường ray, tử vong. 3 người khác trên xe bán tải bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hẻm ô tô lưu thông song song với đường sắt, không có gác chắn và có biển chú ý tàu hoả. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên chưa đóng 1 chắn, do lúc này đang có xe rác tác nghiệp.