Hơn 6.500 vụ hãm hiếp, tấn công tình dục xảy ra trong các bệnh viện Anh?

Các số liệu do Mạng lưới Quyền Phụ nữ (WRN) công bố cho thấy trong 4 năm qua, hàng ngàn phụ nữ đã bị hãm hiếp hoặc tấn công tình dục trong các bệnh viện ở Anh, nhưng chỉ 4% kẻ phạm tội bị buộc tội, theo tờ The Reading Chronicle ngày 17.4.

Trong số 6.539 vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục được trình báo với cảnh sát, chỉ có 265 người bị buộc tội hoặc triệu tập, theo dữ liệu của lực lượng cảnh sát được cung cấp theo yêu cầu Tự do Thông tin.

Các bệnh viện phải được giám sát chặt chẽ hơn để bệnh nhân có thể cảm thấy an toàn và yên tâm khi vào hệ thống y tế, theo giáo sư về tội phạm học Jo Phoenix của Đại học Reading (Anh) Chụp màn hình The Reading Chronicle

Giáo sư về tội phạm học Jo Phoenix của Đại học Reading (Anh), đã mô tả con số trên là một "sự ô nhục quốc gia". "Bệnh viện được coi là nơi an toàn cho mọi người khi họ dễ bị tổn thương nhất", bà Phoenix, cũng là thành viên của WRN, viết trên tờ Daily Mail.



"Nhiều bệnh nhân mất khả năng lao động do bệnh tật hoặc do thuốc men. Một số bất tỉnh. Gia đình và bạn bè tin rằng những người thân yêu và gần gũi nhất của họ đang được chăm sóc trong một môi trường an toàn", bà Phoenix viết tiếp.

Giáo sư Phoenix cảnh báo tuy những con số do WRN công bố gây sốc, "quy mô thực sự của vấn đề có thể còn tồi tệ hơn nhiều".

Giáo sư Phoenix còn viết rằng phải mất một thời gian để những hành vi phạm tội 'được đưa ra ánh sáng' do các bệnh viện không nằm trong các danh mục được quy định trong quy trình báo cáo của cảnh sát, theo The Reading Chronicle.