Hơn 70 du thuyền tại Mỹ có ca nhiễm Covid-19

Hãng Reuters ngày 28.12 đưa tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) đang điều tra tình hình của hơn 70 du thuyền sau thông tin về các ca nhiễm Covid-19 trên các du thuyền này.

Theo bảng thống kê của CDC, có 40 du thuyền của Tập đoàn Carnival và 33 du thuyền của Tập đoàn Royal Carribean đã thông báo về các ca nhiễm.

Thông tin trên khiến cổ phiếu của Carnival giảm 1,9% và Royal Carribean giảm 2,3%. Tuần trước 2 du thuyền Symphony of the Seas và Odyssey of the Seas do Royal Caribbean điều hành ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 trong số các thủy thủ và hành khách đã tiêm vắc xin.

Tập đoàn Royal Caribbean cho biết việc phát hiện sớm sẽ giúp giới hạn tình trạng lây nhiễm và những hành khách khác có thể tiếp tục chuyến đi bình thường.

Truyền thông Mỹ đưa tin số du thuyền phải thay đổi lịch trình đã gia tăng, dù các du thuyền của Mỹ được hoạt động lại vài tháng qua với yêu cầu về tiêm vắc xin và các biện pháp phòng dịch khác.

Trước đó, đại dịch Covid-19 khiến lĩnh vực du thuyền bị ảnh hưởng lớn từ tháng 3.2020, khi nhiều du thuyền nỗ lực đưa hành khách và thủy thủ về nhà, sau khi các cảng đóng cửa đối với những du thuyền có người nhiễm Covid-19.





Để tránh tái diễn tình trạng trên, các hãng đã áp dụng nhiều biện pháp theo khuyến cáo chuyên môn của CDC vốn thường xuyên được cập nhật.

Ngoài yêu cầu về tiêm vắc xin, hầu hết các hãng buộc khách phải xét nghiệm âm tính với Covid-19 và thủy thủ phải xét nghiệm thường xuyên. Mọi người cũng phải đeo khẩu trang tại những khu vực công cộng.

Liên quan công tác đối phó Covid-19 tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ giải quyết vấn đề thiếu thiết bị xét nghiệm, trong bối cảnh biến thể Omicron đe dọa.

Ông cho hay các biện pháp của chính phủ bao gồm việc kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc phòng nhằm đẩy mạnh sản xuất thiết bị xét nghiệm và giúp tìm kiếm các địa điểm xét nghiệm bằng Google dễ dàng hơn.

Theo tờ New York Post, Tổng thống Biden thừa nhận ông nên hành động nhanh và cứng rắn hơn để phân phối các thiết bị xét nghiệm nếu như biết Omicron có mức độ lây nhiễm cao hơn.

Trong khi đó, CDC cập nhật khuyến cáo, rút ngắn thời gian cách ly đối với người dân xuống còn 5 ngày sau khi mắc Covid-19 nếu không nhiễm triệu chứng, so với quy định trước đó là 10 ngày.