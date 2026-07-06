Hơn 700 khách hàng tham dự lễ giới thiệu Khu đô thị Bắc Sài Gòn

Lễ giới thiệu Khu đô thị Bắc Sài Gòn thu hút hàng trăm người tham dự ẢNH: TỪ CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Chương trình thu hút đông đảo khách mời tham quan và tìm hiểu về quy hoạch tổng thể, hệ thống hạ tầng cũng như các phân khu chức năng của dự án. Tại sự kiện, chủ đầu tư chính thức ra mắt phân khu Phố Thương Gia - đây là phân khu sở hữu vị trí trung tâm, được quy hoạch theo mô hình kết hợp giữa không gian an cư và hoạt động thương mại, hướng đến nhóm khách hàng vừa có nhu cầu sinh sống vừa khai thác kinh doanh.

Khách hàng xem sa bàn tại lễ giới thiệu sản phẩm ẢNH: TỪ CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, chủ đầu tư cũng công bố chính sách linh hoạt nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dự án. Theo đó, ngay khi dự án hoàn tất thủ tục được phép mở bán, khách hàng chỉ cần 239 triệu đồng là có thể sở hữu sản phẩm tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn. Chương trình áp dụng tiến độ thanh toán 1% mỗi tháng, đồng thời khách hàng còn được hưởng mức chiết khấu lên đến 8%, góp phần giảm áp lực tài chính và tối ưu dòng tiền trong quá trình đầu tư. Chính sách ưu đãi này thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường đối với dự án ngay từ giai đoạn đầu giới thiệu, đồng thời mang theo kỳ vọng của khách hàng về tiềm năng phát triển của khu vực phía bắc TP.HCM trong thời gian tới.

Tại sự kiện, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trường An cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển Khu đô thị Bắc Sài Gòn theo mô hình đô thị hiện đại, chú trọng quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng, hệ thống tiện ích và hoàn thiện nền tảng pháp lý. Theo đại diện chủ đầu tư, mục tiêu của dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư bền vững, góp phần hình thành diện mạo đô thị mới tại khu vực phía bắc TP.HCM.

Ông Lê Văn Hóa, Phó tổng giám đốc tập đoàn phát biểu khai mạc ẢNH: TỪ CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Sức hút của Khu đô thị Bắc Sài Gòn được hình thành từ nhiều yếu tố, bao gồm vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và nền tảng pháp lý minh bạch. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và công nghiệp khu vực phía Bắc TP.HCM đang phát triển mạnh, dự án được đánh giá sở hữu nhiều điều kiện để gia tăng giá trị trong dài hạn.

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng 41,9 ha, Khu đô thị Bắc Sài Gòn cung cấp 2.760 sản phẩm gồm đất nền, nhà phố và shophouse. Dự án được phát triển theo định hướng khu đô thị đồng bộ, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền tuyến ĐT.741 (thuộc phường Phước Hòa, TP.HCM), liền kề tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tạo lợi thế kết nối nhanh với các trung tâm kinh tế và hành lang phát triển công nghiệp phía bắc.

Vị trí Khu đô thị Bắc Sài Gòn trên trục ĐT.741, liền kề hướng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: TỪ CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Những năm gần đây, khu vực phía Bắc TP.HCM ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi các khu công nghiệp thế hệ mới liên tục mở rộng, cùng dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào lĩnh vực sản xuất và logistics. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp như Tân Bình, Phước Hòa, VSIP II, VSIP III, Mỹ Phước và Bàu Bàng, nơi tập trung đông chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Lợi thế này mở ra tiềm năng khai thác thương mại, cho thuê cũng như gia tăng giá trị bất động sản theo quá trình phát triển của khu vực.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Bắc Sài Gòn có mật độ xây dựng 48%, phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan, giao thông và không gian công cộng. Dự án tích hợp hơn 39 tiện ích nội khu như công viên trung tâm, hồ bơi, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, trường học, trung tâm y tế và khu thương mại, hướng đến môi trường sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Công viên trung tâm hơn 10.000 mét vuông là một trong những tiện ích đáng chú ý của Khu đô thị Bắc Sài Gòn ẢNH: TỪ CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Song song với quy hoạch, dự án đã hoàn thiện nhiều hồ sơ pháp lý quan trọng như chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, hồ sơ phòng cháy chữa cháy và sổ hồng riêng từng nền. Đây được xem là nền tảng giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch.

Sự kiện giới thiệu dự án ngày 05/07 đánh dấu bước khởi đầu của Khu đô thị Bắc Sài Gòn trên thị trường. Với quy hoạch đồng bộ, vị trí kết nối thuận lợi, hệ tiện ích hoàn chỉnh cùng nền tảng pháp lý rõ ràng, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung chất lượng cho khu vực phía bắc TP.HCM, đồng thời đón đầu động lực tăng trưởng mới đến từ quá trình phát triển hạ tầng và công nghiệp của khu vực.