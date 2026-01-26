Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’

Nguồn: Phú Mỹ Hưng
Nguồn: Phú Mỹ Hưng
26/01/2026 13:00 GMT+7

Hơn 7.000 người đã cùng nhau tham gia đi bộ đồng hành và quyên góp từ thiện trong chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 với thông điệp 'Bước chân chia sẻ' vừa diễn ra vào sáng 24.1.2026 tại đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’- Ảnh 1.

 Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã tập trung về khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, để tham gia chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý 21, một sự kiện cộng đồng thường niên, kết hợp giữa thể thao và thiện nguyện, nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’- Ảnh 2.

 Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng cùng UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng phối hợp tổ chức và vận động quyên góp. Từ tấm lòng thiện nguyện của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, chương trình đã quyên góp được 2,3 tỉ đồng.

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’- Ảnh 3.

Toàn bộ số tiền vận động được từ chương trình đã được Ban tổ chức trao đến Quỹ "Vì Người Nghèo" các địa phương, Quỹ "Chung một tấm lòng" của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM (HTV), Quỹ "Bảo trợ tài năng thể thao" của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo đón xuân Bính Ngọ. 

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’- Ảnh 4.

Tinh thần tương thân tương ái, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh đã được những người tham gia chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lan tỏa rộn ràng với những bước chân chia sẻ trên cung đường thiện nguyện.

Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’- Ảnh 5.

Tính đến nay, qua 21 lần tổ chức, chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý đã thu hút hơn 246.000 lượt người tham gia, vận động được trên 53 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào nghèo. Không những thế, chương trình góp phần hình thành nên một nét văn hóa thiện nguyện độc đáo của vùng đất phía nam thành phố vào mỗi dịp xuân về. 

Khám phá thêm chủ đề

Bước chân chia sẻ đi bộ đồng hành Công ty Phú Mỹ Hưng gây quỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận