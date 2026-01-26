Hơn 7.000 người tham gia ‘Bước chân chia sẻ’

Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã tập trung về khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, để tham gia chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý 21, một sự kiện cộng đồng thường niên, kết hợp giữa thể thao và thiện nguyện, nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng cùng UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng phối hợp tổ chức và vận động quyên góp. Từ tấm lòng thiện nguyện của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, chương trình đã quyên góp được 2,3 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền vận động được từ chương trình đã được Ban tổ chức trao đến Quỹ "Vì Người Nghèo" các địa phương, Quỹ "Chung một tấm lòng" của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM (HTV), Quỹ "Bảo trợ tài năng thể thao" của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo đón xuân Bính Ngọ.

Tinh thần tương thân tương ái, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh đã được những người tham gia chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lan tỏa rộn ràng với những bước chân chia sẻ trên cung đường thiện nguyện.

Tính đến nay, qua 21 lần tổ chức, chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý đã thu hút hơn 246.000 lượt người tham gia, vận động được trên 53 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào nghèo. Không những thế, chương trình góp phần hình thành nên một nét văn hóa thiện nguyện độc đáo của vùng đất phía nam thành phố vào mỗi dịp xuân về.