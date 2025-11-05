Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

05/11/2025 12:09 GMT+7

Theo lãnh đạo P.3, Bảo Lộc (Lâm Đồng), hiện có hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực lân cận.

Ngày 5.11, ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư P.3 Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đang có hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý‎ rác Bảo Lộc, gây ô nhiễm môi trường.

Rác tồn đọng Bảo Lộc vượt 70 . 000 Tấn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 1.

Rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

ẢNH: L.V

Theo ông Châu, từ đầu tháng 7.2025 đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (trên địa bàn P.3 Bảo Lộc) phải tạm ngưng hoạt động, khiến hàng trăm ngàn tấn rác bị ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định là hai lò đốt rác của nhà máy đã quá cũ, bị hư hỏng nặng. Công ty CP Môi trường xanh Friendly (đơn vị vận hành nhà máy) đang lắp đặt thiết bị mới nhưng chưa hoàn thành, dẫn đến việc xử lý rác bị đình trệ kéo dài.

Một nguyên nhân khác là từ tháng 7.2025 đến nay, đơn vị vận hành nhà máy chưa được thanh toán chi phí xử lý rác, nên không có kinh phí trả lương cho người lao động. Tình trạng này khiến nhiều công nhân nghỉ việc, chuyển sang tìm việc khác.

Rác tồn đọng Bảo Lộc vượt 70 . 000 Tấn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 2.

Rác ùn ứ, tràn xuống thung lũng cạnh Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

ẢNH: L.V

Lượng rác tồn đọng sẽ tiếp tục gia tăng nếu không xử lý

Hiện toàn bộ khu vực tập kết rác quanh Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc đều trong tình trạng quá tải, rác chất thành từng đống cao như núi. Đường giao thông nội bộ dài hơn 100 m trong khuôn viên nhà máy cũng đã biến thành bãi chứa tạm, ngập ngụa rác chờ xử lý. Do khối lượng rác tồn đọng quá lớn, một phần rác đã tràn xuống cả thung lũng bên cạnh.

Các "núi rác" không được che chắn, phủ bạt nên khi gặp mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nước rỉ rác chảy tràn lan ra môi trường xung quanh, thấm xuống đất và theo dòng chảy lan ra khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác tồn đọng Bảo Lộc vượt 70 . 000 Tấn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 3.

Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc ngưng xử lý rác từ đầu tháng 7.2025 đến nay

ẢNH: L.V

Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc, đơn vị đảm nhận thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn TP.Bảo Lộc (cũ), mỗi ngày thu gom, vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc từ 120 - 140 tấn rác các loại. Nếu rác không được xử lý, lượng rác tồn đọng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Được biết, UBND P.3 Bảo Lộc đã làm việc với đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc cùng các cơ quan liên quan để đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành thống nhất giá xử lý rác.

Hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý‎ rác Bảo Lộc - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc đang tạm ngưng hoạt động

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình vận hành, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc liên tục gặp sự cố phải tạm ngưng hoạt động do máy móc hư hỏng, xuống cấp. Có thời điểm, đơn vị vận hành không được thanh toán chi phí xử lý rác, khiến công nhân nghỉ việc hàng loạt, rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh.


