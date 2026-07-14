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Thời sự

Hơn 721.000 hộ dân ở TP.HCM đồng ý chuyển 29 xã thành phường

Sỹ Đông
Sỹ Đông

Kết quả lấy ý kiến gần 764.000 hộ gia đình sinh sống tại 29 xã ở TP.HCM cho thấy hơn 721.000 hộ đồng ý việc chuyển xã thành phường.

UBND TP.HCM vừa báo cáo Bộ Nội vụ kết quả lấy ý kiến người dân về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường) trên địa bàn.

Giữa tháng 6.2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương chuyển thành phường đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh sách 29 xã gồm: An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.

Hơn 721.000 hộ dân ở TP.HCM đồng ý chuyển 29 xã thành phường - Ảnh 1.

Xã Bình Hưng (TP.HCM) đáp ứng tiêu chí trở thành phường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên cơ sở đó, các xã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc chuyển xã thành phường. Theo báo cáo của UBND TP.HCM, có gần 764.000 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn 29 xã này. Trong đó, hơn 724.000 hộ tham gia góp ý kiến, kết quả hơn 721.000 hộ đồng ý và gần 3.000 hộ không đồng ý.

Tính đến ngày 27.6, HĐND 29 xã đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã đạt tỷ lệ 100%.

Các ý kiến không đồng ý và ý kiến khác lo ngại gặp khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ, và đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, có hướng dẫn thống nhất và tạo điều kiện trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi thành lập phường.

Người dân cũng cho rằng cần có giải pháp đảm bảo, tăng cường an ninh trật tự, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường do tốc độ phát triển nhanh và tình hình địa phương ngày càng phức tạp.

Ngoài ra, người dân còn lo lắng về vấn đề thu thuế sau khi thành lập phường, đề nghị khi thành lập phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước, giải quyết tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường.

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