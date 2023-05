Hơn 800 chiến sĩ tham gia hội thi quân sự, võ thuật lực lượng công an

Ngày 21.5, tại Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), hơn 800 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đến từ công an 20 đơn vị tỉnh, thành phía nam, tham dự hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2, năm 2023, bảng thi số 4 do Bộ Công an tổ chức.

Biểu diễn võ thuật tại hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực tổ chức hội thi nhấn mạnh: Việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND nói chung và lực lượng trực tiếp chiến đấu nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại buổi khai mạc hội thi

Hội thi là dịp biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên CBCS công an tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị tham dự hội thi đã trình diễn nhiều nội dung đặc sắc, ấn tượng, trong đó có tình huống giả định áp sát mục tiêu, tiêu diệt kẻ khủng bố, giải cứu con tin, trình diễn võ thuật do Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thực hiện.

Tình huống giả định áp sát mục tiêu

Trong những ngày diễn ra hội thi (từ 21 đến 23.5), các vận động viên sẽ tham dự phần thi kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn bài võ Hoa Mai Quyền tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an tỉnh Lâm Đồng.

Biễu diễn võ thuật kéo xe khách

Nội dung thi bắn súng bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, súng tiểu liên AK kết hợp súng ngắn diễn ra tại Trường bắn Học viện Lục quân (P.12, TP.Đà Lạt); nội dung thi vượt vật cản sẽ diễn ra tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng (P.7, TP.Đà Lạt).

Đông đảo người dân và du khách được mãn nhãn khi xem các CBCS thi đấu võ thuật, áp sát mục tiêu…

Các chiến sĩ tại hội thi

Biễu diễn xe cán qua người

