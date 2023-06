Hơn 800 khách hàng và gần 300 giao dịch thành công tại lễ mở bán The Maison

Hơn 800 khách hàng tham dự và gần 300 giao dịch thành công tại sự kiện mở bán căn hộ cao cấp ven sông The Maison

Tâm huyết của chủ đầu tư C-Holdings gửi gắm vào The Maison

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT C-Holdings, đã chia sẻ tại các dự án mang thương hiệu C-Holdings nói chung và The Maison nói riêng, chủ đầu tư không chỉ xây dựng nên ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu an cư, nghỉ ngơi cho cư dân; mà trên hết là mong muốn xây dựng một cộng đồng thân thiện, gắn kết và mang lại nhiều giá trị cho cư dân sinh sống tại các dự án của C-Holdings, đặc biệt là các em nhỏ thế hệ tương lai.

Ông Cường còn nhấn mạnh: "Tại The Maison trải nghiệm của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu, và mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều mang lại nguồn năng lượng tích cực và sự thoải mái, dễ chịu cho cuộc sống hằng ngày của cư dân".

Cụ thể, với 39 tiện ích cao cấp đi kèm, The Maison mang đến cho cư dân một môi trường sống đẳng cấp và tiện nghi. Tất cả những tiện ích từ Sảnh mở như resort, sảnh kín, hồ bơi tràn bờ, phòng GYM hiện đại, sauna, spa ôtô, khu vui chơi trẻ em, cho đến khuôn viên xanh mát, khu BBQ đều được chăm chút tỉ mỉ để mang lại sự thuận tiện và niềm vui cho cư dân khi sử dụng.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT C-Holdings chia sẻ giá trị khác biệt của The Maison mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, cộng đồng gắn kết, hữu ích

The Maison được quản lý vận hành bởi Taisei Nhật Bản là một trong những công ty lâu đời bậc nhất thế giới về cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành chung cư chuyên nghiệp, đảm bảo mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho các cư dân The Maison tương lai. Trong đó, chủ đầu tư C-Holdings cùng với đơn vị quản lý đặt trọng tâm trong việc kiến tạo một cộng đồng cư dân gắn kết, gần gũi và mang nhiều giá trị nhân văn. Các lớp học gần như miễn phí về bơi lội, đàn, tiếng Anh và những buổi liên hoan, workshop về vẽ tranh, làm bánh dành cho con trẻ được tổ chức xuyên suốt. Tất cả nhằm tạo nên một cộng đồng sống trọn vẹn và hạnh phúc tại The Maison.

Cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao với giá vừa tầm

Là dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một, tiện ích đầy đủ, môi trường sống đẳng cấp và văn minh, tiêu chuẩn bàn giao từng căn hộ được bảo chứng bởi các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và quốc tế nhưng căn hộ The Maison lại đang hội tụ rất nhiều yếu tố để người mua dễ dàng tiếp cận, dễ an cư, dễ đầu tư cũng như hiện thực hóa ước mơ có được ngôi nhà đầu đời một cách nhanh chóng.

Với giá chỉ từ 29 triệu đồng/m² tương đương 1,28 tỉ đồng/căn, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ sang trọng và tiện nghi tại The Maison. Đây là mức giá tốt nhất thị trường Bình Dương hiện nay khi hầu hết các dự án căn hộ cao cấp có vị trí trung tâm tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An… đều đã cán mốc từ 40 - 45 triệu đồng/m².

Ông Nguyễn Văn Tùng – đại diện đơn vị Kinh doanh Tiếp thị DKRS phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị Kinh doanh Tiếp thị DKRS - ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, mua căn hộ The Maison vào thời điểm này, khách hàng sẽ có lợi khi được mua nhà với mức giá tốt nhất cùng phân khúc với giải pháp tài chính tối ưu thanh toán nhẹ nhàng lên đến 30 tháng. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Bình Dương luôn lớn, giá căn hộ tăng cao, đây là cơ hội để những người có nhu cầu ở thực có thể sở hữu một không gian sống nhiều ưu điểm và tiềm năng gia tăng giá trị như The Maison.

Khách hàng vui mừng khi nhận được quà tặng may mắn tại sự kiện mở bán

The Maison đang xây dựng tầng 15, dự kiến cất nóc năm 2023 và bàn giao trong năm 2024

Đặc biệt, trong ngày mở bán chủ đầu tư dành tặng cho khách hàng giao dịch thành công "Gói giải pháp hoàn thiện nội thất" đến từ Cogniplus Interiors, là công ty nội thất đa quốc gia với kinh nghiệm hơn 40 năm, sẽ giúp ngôi nhà phù hợp với nhu cầu, sở thích, và mang phong cách riêng của từng gia chủ.



