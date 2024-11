Hơn 8.000 vận động viên tham gia Pocari Sweat Run Việt Nam 2024

Tiếp nối sự thành công của các mùa giải trước, Pocari Sweat Run Việt Nam quay trở lại với thông điệp GO for the BETTER, tiếp tục mang đến cho cộng đồng chạy bộ một cuộc đua thú vị và đầy tính kết nối, thúc đẩy mỗi vận động viên cùng nhau tham gia rèn luyện thể chất và tinh thần để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Với sứ mệnh "All for Runners" - "Tất cả vì người chạy", giải chạy năm nay được chia thành hai ngày chạy riêng biệt, với ngày đầu tiên dành cho các cự ly ngắn 3 - 5km, và ngày thứ hai cho các cự ly dài 10 - 21km. Sự tách biệt này giúp các vận động viên có thêm không gian và thời gian tận hưởng từng khoảnh khắc trên đường chạy, đồng thời mang đến trải nghiệm thuận tiện, chất lượng hơn cho từng đối tượng vận động viên.

Pocari Sweat Run Việt Nam thu hút hơn 8.000 vận động viên trên khắp cả nước

Việc đạt được số lượng đăng ký sớm trước thời hạn đóng cổng, đặc biệt tập trung ở các cự ly 10km và 21km, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng chạy bộ dành cho Pocari Sweat Run. Bên cạnh đó, có hơn 2.500 người chạy đăng ký ở cự ly 3km và 5km - minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của giải chạy và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao trong cộng đồng.

Bộ vật phẩm cao cấp dành cho các vận động viên cự ly 21km của Pocari Sweat Run Việt Nam được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng

Sau hơn một giờ thi đấu, vận động viên Lý Nhân Tín đã xuất sắc cán vạch đích cự ly 21Km nam đầu tiên với thành tích 01’14’’39, vận động viên Trương Văn Tâm về nhất cự ly 10Km với thời gian 32’’55, hạng nhất cự ly 5km gọi tên Trương Hồng Hữu với thành tích 17"40 và ở cự ly mới 3km là vận động viên Huỳnh Tấn Phong về đầu sau 11’’54.

Ở hạng mục dành cho nữ, bóng hồng Nguyễn Thị Thúy Vân vươn mình về đích đầu tiên cự ly 21km với thời gian 1’27’’46, về nhất cự ly 10km là Phạm Thị Thúy Hạnh với tổng thời gian 39’’09, và ở ngày thi đấu trước đó Thúy Hạnh cũng đã giành giải nhất cự ly 5km với thành tích 19’17, cuối cùng là vận động viên Trần Ny chiến thắng đường đua 3km trong 13"11.

Lý Nhân Tín vui mừng khi giành giải nhất cự ly 21Km Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Pocari Sweat Run Việt Nam không chỉ đến từ sự nỗ lực của các vận động viên mà còn là cảm xúc "chiến thắng" của họ khi chinh phục từng cự ly. Từ những vận động viên "tập sự" lần đầu thử sức với cự ly 3km đến những người chinh phục 21km, tất cả đều thể hiện tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân, trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Đúng với tinh thần chủ đạo của giải chạy - GO for the BETTER - mỗi vận động viên đã không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, dù là người mới bắt đầu hay đã quen với các đường chạy dài, tất cả đều luôn tiến về phía trước, để trở nên tốt hơn qua từng bước chạy, qua từng khoảnh khắc.

Tinh thần GO for the BETTER truyền cảm hứng cho tất cả mọi người hướng đến một lối sống khỏe mạnh và tích cực hơn

Điểm khác biệt của Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 so với các giải chạy khác có thể đề cập đến đó chính là khu vực sự kiện với nhiều hoạt động tương tác và trò chơi sôi nổi, ấn tượng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại các gian hàng của nhà tài trợ, đồng thời cả vận động viên lẫn khách tham quan còn được phục vụ "no nê" thức uống bổ sung ion Pocari Sweat xuyên suốt ba ngày tại khu vực sự kiện.

Các vận động viên tham gia hoạt động tương tác tại gian hàng

Với sứ mệnh "Tất cả vì người chạy" nên trong toàn bộ các khâu tổ chức đều được ban tổ chức Pocari Sweat Run Việt Nam thực hiện một cách chỉn chu, tỉ mỉ. Từ những bài tập khởi động kỹ lưỡng, những bảng chỉ dẫn dọc cung đường đến các trạm tiếp nước được đặt xuyên suốt mỗi 2 đến 2,5km, hỗ trợ y tế luôn sẵn sàng, và khu vực giãn cơ, phục hồi sau đường đua,... ban tổ chức giải muốn đảm bảo mang đến những trải nghiệm thể thao an toàn, khuyến khích mỗi vận động viên bắt đầu chặng đường rèn luyện chạy bộ và lan tỏa lối sống tích cực.

Từ sự tham gia đông đảo và bầu không khí sôi động, Pocari Sweat Run Việt Nam một lần nữa đã khẳng định vị trí của mình là một trong những sự kiện thể thao đẳng cấp và được đón chờ trong cộng đồng yêu thích thể thao, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân của mỗi vận động viên.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 - GO for the BETTER Fanpage: https://www.facebook.com/pocarivietnam

Website: https://pocarisweatrun.com.vn/

Thời gian: 1-3.11.2024.

Địa điểm: The Metropole Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Cự ly thi đấu: 3Km | 5Km | 10Km | 21Km