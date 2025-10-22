Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hơn 850.000 người hành nghề y sẽ có hồ sơ trực tuyến

Liên Châu
Liên Châu
22/10/2025 04:06 GMT+7

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế, cho biết hiện cả nước có hơn 850.000 người đang hành nghề y, hơn 70.000 cơ sở KCB; trong đó có 1.700 bệnh viện (BV) công lập, 406 BV tư nhân.

Bộ Y tế đã chính thức triển khai hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động KCB. Giấy phép hành nghề y dự kiến sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Để có đầy đủ dữ liệu, Cục Quản lý KCB từng bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, thu thập cơ sở dữ liệu người hành nghề, cơ sở KCB, thực hiện bệnh án điện tử... Đồng thời, Cục phối hợp Trung tâm thông tin y tế quốc gia, Cục C06, Cục C12 (Bộ Công an) để bảo đảm vận hành hạ tầng, an toàn, an ninh hệ thống.

Hơn 850.000 người hành nghề y sẽ có hồ sơ trực tuyến - Ảnh 1.

Người hành nghề y sẽ có hồ sơ trên hệ thống quản lý quốc gia về hoạt động khám chữa bệnh

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo đó, mỗi cơ sở y tế được cấp tối thiểu 1 tài khoản quản trị để quản lý, giám sát các cơ sở KCB và người hành nghề thuộc phạm vi địa bàn. Mỗi cơ sở KCB được cấp 1 tài khoản tổ chức và gắn mã định danh duy nhất (dùng thống nhất trên toàn quốc, xác định một cách rõ ràng địa điểm và pháp nhân); cơ sở có trách nhiệm cập nhật kịp thời thông tin đơn vị khi có thay đổi. Cơ sở dữ liệu này sẽ là lớp dữ liệu cơ sở y tế trên bản đồ số quốc gia phục vụ du lịch chăm sóc y tế.

Mỗi người hành nghề được cấp 1 tài khoản cá nhân, gắn với định danh cá nhân. Người hành nghề chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của thông tin khai báo và phải cập nhật khi có thay đổi. Dự kiến, thông tin cơ bản của các cơ sở KCB và người hành nghề được cập nhật trước ngày 30.11.2025.

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, chia sẻ hiện có 43 BV trực thuộc và 5.000 phòng khám tư nhân, 10.000 hiệu thuốc thuộc Sở Y tế Hà Nội quản lý. Khi triển khai hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động KCB, Sở sẽ có thể quản lý và có đầy đủ thông tin, dữ liệu về người hành nghề và cơ sở KCB để hỗ trợ quản lý hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chuyển đổi số.

