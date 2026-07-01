Hơn 89% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà

Sáng 1.7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc.

Trình bày tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau 1 năm vận hành mô hình mới, kết quả đạt được thể hiện cụ thể trên 6 nội dung.

Đáng chú ý là việc hoàn thiện các văn bản, quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt. Việc phân định thẩm quyền giữa T.Ư, cấp tỉnh, xã đã rõ hơn, tạo cơ sở để cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ.

Sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã; kết thúc 696 đơn vị cấp huyện đã góp phần xác lập quy mô quản trị phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo phát triển.

Bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp từ T.Ư đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hướng mạnh về cơ sở, gắn với đổi mới mạnh mẽ thực chất phương thức hoạt động, nâng cao năng lực thực thi tại cấp xã.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc trình bày tóm tắt sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

ẢNH: TUẤN MINH

Tình trạng hành chính hóa, cắt khúc được khắc phục, chuyển sang cơ chế điều hành trực tiếp liên thông trung ương - tỉnh - xã.

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy. Đã sắp xếp bố trí 134 lượt nhân sự diện T.Ư quản lý, kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập gắn với định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đã giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp có nhiều đổi mới đồng bộ hơn.

Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư, chủ tịch tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, thanh tra, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh không là người địa phương.

Cùng với tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, các quy định về cán bộ, phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá đã kịp thời được rà soát, hoàn thiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị phục vụ vận hành hiệu quả mô hình mới.

"Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%; đặc biệt, 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà", Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như bộ máy được sắp xếp nhưng vẫn chưa đồng đều, số đầu mối đã giảm nhưng hiệu quả quản trị chưa tăng tương xứng, nhất là cấp cơ sở, chênh lệch giữa đô thị, nông thôn và miền núi. Qua thống kê, vẫn còn một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, cơ cấu chuyên môn mất cân đối ở một số vùng, lĩnh vực chuyên môn.

Công tác đồng bộ dữ liệu còn chậm. Việc quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công ở một số xã, phường chưa theo kịp yêu cầu; tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả trụ sở, tài sản công dôi dư còn chậm.