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Giáo dục Nhà trường

Hơn 91% kỹ sư, cử nhân HIU tốt nghiệp loại khá trở lên

Lan Phương
Lan Phương
Ngày 18.7, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho gần 1.000 kỹ sư, cử nhân thuộc 28 ngành đào tạo. Đợt tốt nghiệp này ghi nhận hơn 91% sinh viên đạt loại khá trở lên.
Hơn 91% kỹ sư, cử nhân HIU tốt nghiệp loại khá trở lên- Ảnh 1.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư, cử nhân HIU ngày 18.7

Sinh viên tốt nghiệp đợt này thuộc các lĩnh vực kinh tế - quản trị, công nghệ - kỹ thuật, khoa học xã hội, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế. Kết quả học tập ghi nhận 109 sinh viên đạt loại xuất sắc; tổng cộng 894 sinh viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng HIU, cho biết nhà trường khuyến khích sinh viên học đúng lộ trình, chủ động hoàn thành chương trình và sớm chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động.

HIU hiện tổ chức ba học kỳ chính mỗi năm và điều chỉnh tiến độ một số chương trình. Theo đó, chương trình 4 năm có thể hoàn thành trong 3 - 3,5 năm, chương trình 5 năm trong khoảng 4,5 năm, tùy năng lực và kế hoạch học tập của sinh viên.

Theo PGS.TS Lê Khắc Cường, lộ trình đào tạo linh hoạt giúp sinh viên chủ động hơn trong kế hoạch học tập, có cơ hội tốt nghiệp sớm và sớm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Năm học 2026 - 2027, HIU đưa Cơ sở 3 Đầm Sen vào hoạt động. Với quy mô gần 20.000 m², cơ sở được đầu tư hệ thống giảng đường, thư viện mở, phòng thực hành mô phỏng, studio truyền thông cùng các không gian học tập và rèn luyện đồng bộ, phục vụ sinh viên các khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học xã hội.

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