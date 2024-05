Hơn 97% học sinh Asian School miễn thi môn ngoại ngữ THPT 2024

Trong đó, gần 50% học sinh đạt điểm IELTS từ 6.0 trở lên, nhiều em đạt IELTS 8.5, 8.0 và gần 8,4% học sinh sở hữu chứng chỉ TOEFL ITP từ 500 điểm trở lên.

Tỷ lệ học sinh Asian School tốt nghiệp qua các năm luôn đạt 100%

Asian School liên tục ghi dấu ấn với tỷ lệ học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ ở mức rất cao trong các kỳ thi THPT. Năm học 2021-2022, đã có 94% học sinh được miễn thi ngoại ngữ và con số này tiếp tục tăng lên 96% vào năm học 2022-2023. Đây là minh chứng cho chất lượng giáo dục của nhà trường trong việc tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc giúp các em tự tin chinh phục mọi kỳ thi.

Bên cạnh đó, Trường Quốc tế Á Châu tự hào có tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp THCS và THPT luôn đạt 100%. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo hiệu quả của nhà trường khi kết hợp song song Chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ, tạo nền tảng học thuật vững chắc, mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc ở môi trường quốc tế trong tương lai cho các em.

Ngoài đạt giải Nhì Kỳ thi HSG môn Tiếng Anh cấp Thành phố, Nguyễn Xuân Minh Hân (lớp 12/4) còn đạt IELTS 8.5 ngay từ lần thi đầu tiên

Đến nay đã có hơn 3.000 học sinh Asian School chuyển tiếp du học tại 502 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục, rất nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Asian School trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường lý tưởng để học sinh học tập và sinh hoạt

Tháng 4.2024 đánh dấu cột mốc Asian School được công nhận là trường phổ thông quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình được đạt kiểm định quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến liên tục, từ nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ chuyên môn, đến nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học, nghiên cứu và chăm sóc học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với lợi thế theo học trường đã đạt kiểm định chất lượng CIS, học sinh Asian School sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi đăng ký xét tuyển, học tập ở môi trường giáo dục đại học nước ngoài. Đồng thời có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các chương trình học bổng, sở hữu lợi thế khi nộp hồ sơ vào hơn 870 trường phổ thông và hơn 600 trường đại học tại 121 quốc gia trên toàn cầu hiện đang là thành viên của CIS.

Nền tảng tiếng Anh vững chắc là bước đệm quan trọng giúp học sinh tự tin hội nhập và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai

Những kết quả ấn tượng trên không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của học sinh và đội ngũ giáo viên, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho chất lượng giáo dục tiên phong của Nhà trường. Asian School tự hào là "bệ phóng" giúp học sinh tự tin trở thành những công dân toàn cầu năng động với tri thức vững chắc, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo, khả năng tư duy phản biện độc lập và tinh thần hợp tác quốc tế.