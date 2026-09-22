Hỗn chiến tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, 6 bị cáo lãnh án

Ngày 22.9, TAND khu vực 6, tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo, gồm: Hồ Văn Huy (21 tuổi), Trần Thông (40 tuổi), Trần Đương (45 tuổi), Đinh Văn Hữu (34 tuổi) cùng mức án 2 năm tù; Hồ Thành Lộc (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (49 tuổi) cùng mức án 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cả 6 bị cáo cùng tội gây rối trật tự công cộng, cùng ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 5.12.2024, do mâu thuẫn liên quan đến việc đòi tiền công từ trước, các bị cáo Trần Thông, Trần Đương, Đinh Văn Hữu và bà Dương Thị Hiền (cùng ở địa phương) đến nhà ông Hồ Thành, ở khóm Trà Kha, phường Bạc Liêu để đòi tiền. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát, đánh nhau.

Vụ ẩu đả làm nhiều người bị thương, sau đó được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu để điều trị vết thương.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc chờ người thân tại hành lang Khoa Cấp cứu, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi, đánh nhau. Các bên giằng co, la hét, rượt đuổi đánh nhau ngay tại khu vực cấp cứu của bệnh viện.

Trong lúc xô xát, các bị cáo sử dụng nhiều cây sắt làm hung khí. Bị cáo Trần Thông dùng cây sắt đánh Lộc; bị cáo Huy giành cây sắt đánh Trần Đương. Trần Đương tiếp tục dùng cây sắt đánh vào lưng Thắng; còn Đinh Văn Hữu lấy cây sắt đánh về phía nhóm Thắng và Huy.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã to tiếng, chửi bới, la hét, ẩu đả, rượt đuổi đánh nhau tại khu vực cấp cứu, nơi tập trung đông người, gây náo loạn bệnh viện và khiến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu hoang mang, lo sợ.