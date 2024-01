Hỗn chiến trước nhà hàng District K ở trung tâm TP.HCM

Sáng 28.1, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm người hỗn chiến, đánh nhau trước nhà hàng District K trên đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 35 rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ hỗn chiến trước nhà hàng District K, Q.1 CẮT TỪ CLIP

Theo đoạn clip, 1 nhóm người tập trung trước cửa nhà hàng District K, nói chuyện, la lối. Sau đó, 1 nhóm người mặc đồng phục màu đen bước ra từ nhà hàng này, tràn xuống đường Thủ Khoa Huân rồi xảy ra đánh nhau. Lát sau, 2 bên lao vào hỗn chiến có cầm theo một số gậy gộc, nón bảo hiểm.

2 nhóm đánh nhau làm cho tuyến đường Thủ Khoa Huân bị "phong tỏa", nhiều ô tô, xe máy phải lùi lại, nép sát vào lề, không dám đến gần. Vụ việc kéo dài khoảng 10 phút, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Ngày 28.1, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Công an P.Bến Thành (Q.1) đã nắm được thông tin vụ việc, khẩn trương xác minh, xử lý những người liên quan theo quy định.

Trước đó, ngày 27.1, Công an Q.1 phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát ma túy, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an Q.1) và Công an P.Bến Thành ập vào kiểm tra nhà hàng District K trên đường Thủ Khoa Huân.

Qua đó, tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh này vi phạm hàng loạt các lỗi như: kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh, vi phạm về dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, hành vi khóa, chèn chặn cửa thoát nạn...