Hỗn chiến vì khách 'xù' tiền boa của nữ nhân viên rót bia

Ngày 31.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ hỗn chiến, rượt đuổi chém người vì mâu thuẫn tiền boa. Bị can Đặng Văn Tuấn (43 tuổi, ở P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam về hành vi giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Trọng Lập (42 tuổi, ở P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng về hành vi giết người. Lập là đồng bọn của Tuấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22.12, Tuấn cùng Lập và 3 người bạn đến ăn nhậu ở một quán tại P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn). Nhóm Tuấn, Lập (tổng cộng 5 người) yêu cầu chủ quán điều 4 nữ nhân viên đến rót bia với giá thỏa thuận tiền boa là 300.000 đồng/người.

Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chủ quán đồng ý và gọi cho chị N.T.H.V (35 tuổi, ở P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) đến rót bia, nhờ chị V. quán xuyến bàn nhậu và gọi thêm 3 nữ đồng nghiệp cùng đến phục vụ nhóm ăn nhậu.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm Tuấn, Lập nhậu xong, nhận phiếu tính tiền thì không đồng ý với giá tiền boa của các nữ nhân viên rót bia nên không chịu trả tiền.

Thấy nhóm khách nhậu có biểu hiện quậy phá và 'xù' tiền bo, chị V. liền gọi điện cho người yêu là Phùng Tấn Đình (39 tuổi) lúc đó đang nhậu cùng Hồ Thăng Hùng (37 tuổi, cùng ở P.Hòa Hải).

Nghe tin bạn gái bị khách ăn nhậu ức hiếp và xù boa, Đình lấy 1 con dao trong bếp, lấy thêm 1 gậy gỗ dài 60 cm ở vườn đưa cho Hùng, cùng đi giải cứu người yêu và trả thù. Thấy Đình, Hùng cầm dao, gậy gỗ phóng xe máy đến quán nhậu, Lập vào bếp lấy 1 con dao cất trong người để thủ thế.

Đình, Hùng cầm dao, gậy gỗ đến bàn Lập để hỏi chuyện nhưng không giải quyết được mâu thuẫn mà còn cãi nhau, xô xát. Đình dùng chân đạp về phía nhóm Lập đang đứng khiến nhiều người loạng choạng, còn Hùng cầm cây gỗ xông vào đánh Lập. Lập rút dao nghênh chiến và truy đuổi ngược lại Hùng.

Thấy Hùng bỏ chạy, Đình cầm dao đuổi theo Lập để giải vây nhưng bị Tuấn cầm ghế gỗ ném trúng vào chân, té ngã. Lập thấy Đình thất thế nên cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào đầu, cổ và tay phải, khiến Đình bị thương nặng.