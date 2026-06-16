Hồn cốt con người Đà Thành

Người Đà Nẵng vốn mang trong mình sự hào sảng, kiên trung của miền đất miền Trung nắng gió. Tuy nhiên, khi thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu khắt khe hơn của thời đại số, việc giữ gìn "phần gốc" ấy không chỉ là câu chuyện bảo tồn.

Dự kiến trong thời gian tới, thành phố sẽ khơi dậy và định hướng rõ nét hơn những chuẩn mực con người mới: Vẫn hiếu khách, nhân văn nhưng sẽ quyết liệt hơn trong sáng tạo và làm chủ tri thức. Đây không phải là những khuôn mẫu khô cứng, mà là lời khẳng định về một nội lực tự thân. Việc đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách sẽ giúp thành phố tạo ra một thế hệ công dân có trách nhiệm, biết tự hào về bản sắc và đủ bản lĩnh để không bị hòa tan giữa dòng chảy toàn cầu.

Từ chuẩn mực đến thói quen ứng xử

Sức sống của một đô thị đáng sống bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong nếp nhà, góc phố. Thành phố kỳ vọng sẽ lan tỏa những mô hình nếp sống văn minh để chuẩn mực văn hóa không chỉ nằm trên văn bản mà trở thành hơi thở thường nhật.

Thành phố kỳ vọng lan tỏa nếp sống văn minh để các chuẩn mực văn hóa trở thành nét đẹp trong đời sống thường nhật

Ở đó, sự hiện đại sẽ đi đôi với tinh thần tự quản trị - khả năng làm chủ cuộc sống bằng vốn hiểu biết và sự tử tế. Đặc biệt, việc bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ sẽ giúp các bạn không chỉ giỏi về công nghệ mà còn thấu hiểu cội nguồn. Khi sự lương thiện và trí tuệ trở thành "thẻ thông hành" trong giao tiếp, mỗi người dân sẽ tự khắc trở thành một nhịp cầu văn hóa, đưa hình ảnh quê hương đi xa bằng chính phong cách sống của mình.

Thương hiệu của một thành phố không chỉ nằm ở cảnh quan du lịch, mà nằm ở sự tin cậy và ấm áp khi người ta chạm vào nhau. Một thế hệ công dân biết trân trọng di sản, khát khao cống hiến chính là tài sản quý giá nhất mà Đà Nẵng đang hướng đến.

Việc kiên trì xây dựng hệ giá trị con người chính là cách chúng ta bảo vệ danh tiếng thành phố bền vững nhất. Khi con người có đủ bản lĩnh để "neo" mình vào những giá trị nhân văn, thành phố sẽ tự khắc tỏa sáng. Đó là niềm mong mỏi về một Đà Nẵng: Hiện đại nhưng vẫn nguyên tâm hồn, giàu có nhưng không thiếu đi tình người.

Xây dựng chuẩn mực con người là hành trình không có vạch đích. Với những bước đi bài bản dự kiến triển khai từ năm 2026, tin vào một tương lai mà ở đó, mỗi gương mặt Đà Nẵng đều là sự kết tinh của trí tuệ và lòng nhân ái. Đó chính là "mỏ neo" vững chắc nhất để thành phố trường tồn, vươn xa.