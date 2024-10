Hòn đảo ở Việt Nam bất ngờ đứng thứ 2 trong 10 đảo tuyệt nhất châu Á

Vẻ đẹp Bãi Sao trên đảo Phú Quốc ẢNH: SG

Giải thưởng năm nay bên cạnh Việt Nam được vinh danh ở vị trí 15/20 các quốc gia đáng du lịch nhất thế giới còn có Phú Quốc vào danh sách "Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới". Đây là năm thứ 3 Phú Quốc vào danh sách này với số điểm 95,36, so với 88,89 điểm của năm ngoái. Số điểm này được chấm bởi độc giả toàn cầu, theo mức độ hài lòng với điểm đến theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, các bãi biển, ẩm thực cho đến sự hiếu khách.

Với số điểm này, Phú Quốc đã nhảy vọt từ vị trí thứ 8 năm ngoái lên hạng 2 trong top 10 hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á, chỉ xếp sau Bali (Indonesia). Phía sau Phú Quốc có các đảo du lịch nổi tiếng khác như Koh Samui, Phuket (Thái Lan); Langkawi, Penang (Malaysia)…

Đây là năm thứ 37 giải thưởng được tổ chức và là một trong những giải thưởng du lịch uy tín hàng đầu thế giới với tiêu chí bình chọn khắt khe.

Phú Quốc được truyền thông thế giới ca ngợi không chỉ ở điều kiện tự nhiên đặc biệt với những bãi biển cát trắng mịn, mặt nước xanh ngọc thu hút mà còn ở cả chính sách visa thuận lợi (miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày), hạ tầng du lịch cao cấp hay đa dạng các chương trình giải trí mang tính quốc tế.

Chương trình pháo hoa hằng đêm ở Thị trấn Hoàng hôn ẢNH: SG

Những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực nghỉ dưỡng hiện đã có mặt ở Phú Quốc như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc… Các chương trình giải trí hấp dẫn có thể kể đến như Kiss of the Sea với sự kết hợp của 8 loại hình nghệ thuật trình diễn, Symphony of the Sea sắp ra mắt với trình diễn jetski, flyboards kết hợp với các yếu tố truyền thống Việt Nam như trống, cờ hội; trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, đưa hòn đảo trở thành điểm đến 365 ngày ngập tràn không khí lễ hội…