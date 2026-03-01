Hồn đất, hồn người, hồn thời đại trong Đêm thơ Việt Nam 2006 tại TP.HCM

Tối 1.3 tại sân khấu trước Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.An Đông (TP.HCM), đêm thơ Việt Nam 2026 với chủ đề Hồn thơ Việt do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức; Sở VH - TT TP.HCM chỉ đạo nội dung; Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM thực hiện, đã khai mạc phục vụ khán giả.

Tham dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Kim Nguyên, lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM, các nhà thơ và đông đảo người dân.

Đánh trống khai hội đêm thơ Việt Nam 2026 với chủ đề Hồn thơ Việt tại TP.HCM tối 1.3 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đêm thơ Việt Nam 2026 được dàn dựng công phu

Đêm thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM (kịch bản và đạo diễn: Dương Thảo - Trần Trí) được cấu trúc thành 3 chương: Hồn đất - Hồn người - Hồn thời đại. Theo ban tổ chức, Đêm thơ Việt Nam được tổ chức hằng năm vào dịp rằm tháng giêng như khẳng định: TP.HCM không những là trung tâm kinh tế lớn, hiện đại của cả nước, mà còn là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và chiều sâu văn hóa.

Cụ thể, Hồn đất khắc họa vẻ đẹp non sông, truyền thống văn hóa, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc – nơi thơ ca cất lên như tiếng gọi của đất mẹ, của lịch sử và ký ức cộng đồng; Hồn người tôn vinh chiều sâu tâm hồn Việt Nam qua những vần thơ về tình yêu quê hương, gia đình, lý tưởng sống và khát vọng phụng sự Tổ quốc; Hồn thời đại phản ánh hơi thở đổi mới, tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ mới, nơi thơ ca tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại.

Nghệ sĩ Đại Lợi và nhóm múa Mặt Trời biểu diễn tiết mục ngâm thơ – minh họa sử dụng các bài thơ: Ngắm trăng, Đi đường và Giải đi sớm trong Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đêm thơ Việt Nam 2026 Hồn thơ Việt được dàn dựng rất công phu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tiết mục về đại thi hào Nguyễn Du trong chương trình Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đêm thơ Việt Nam 2026 Hồn thơ Việt được dàn dựng công phu với nhiều hình thức thể hiện đan xen, hòa quyện: ngâm thơ, trình diễn thơ kết hợp hoạt cảnh, múa đương đại, âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại, kết hợp với hệ thống kỹ thuật sân khấu hiện đại và mỹ thuật đồ họa tạo hiệu ứng thị giác cao, đầy tính nghệ thuật.

Thông qua những tác phẩm thơ nổi bật trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng, chương trình cho thấy thơ ca Việt Nam đã đi qua bao biến thiên lịch sử, phản ánh từng bước trưởng thành của dân tộc và con người. Thơ ca không chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà còn là tấm gương soi văn hóa, là dòng chảy kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, góp phần bồi đắp nhân cách và tâm hồn người Việt.

Hơn ba trăm năm qua, từ thuở mở cõi phương Nam, Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn – TP.HCM đi vào lịch sử không chỉ bằng những dấu mốc phát triển rực rỡ, mà còn bằng những vần thơ thấm đẫm hồn đất, hồn người. Từ buổi đầu khai khẩn mở đất đến đô thị sầm uất rực sáng hôm nay, mảnh đất này luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những thi nhân.